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Hajipur News: अक्षयवट स्टेडियम में 06 अगस्त को लगेगा जिला स्तरीय नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: युवाओं को रोजगार एवं कौशल विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन की पहल

Hajipur News: अक्षयवट स्टेडियम में 06 अगस्त को लगेगा जिला स्तरीय नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला

Hajipur News: स्थानीय अक्षयवट राय स्टेडियम परिसर में 06 अगस्त को एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया जाएगा। इस मेले का उद्देश्य जिले के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना तथा उन्हें रोजगार एवं कैरियर संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करना है। युवा,रोजगार एवं कौशल विकास विभाग,बिहार तथा जिला प्रशासन,वैशाली के संयुक्त तत्वावधान में जिला नियोजनालय के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

युवाओं के लिए अवसर

जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने कहा कि युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा उन्हें उद्योगों एवं प्रतिष्ठित कंपनियों से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। उन्होंने जिले के सभी पात्र युवाओं से इस नियोजन मेले में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि यह मेला युवाओं के लिए रोजगार प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि मेले के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण की जाएं तथा अधिकाधिक अभ्यर्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

प्रतिष्ठित कंपनियाँ

इस नियोजन मेले में लगभग 20 से 22 प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की कंपनियां भाग लेंगी। इनमें हाजीपुर की प्रमुख औद्योगिक इकाइयों सहित राज्य एवं राज्य के बाहर की प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल होंगी। सहित विभिन्न संस्थानों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।मेले में 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए https://detjob.bihar.gov.in पोर्टल पर निबंधन कराना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, बायोडाटा, आधार कार्ड एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर नियोजन मेले में उपस्थित हों। -अमिताभ सिंह

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नियोजन मेला कब आयोजित होगा?
नियोजन मेला 06 अगस्त को आयोजित होगा।
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