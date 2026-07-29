Hajipur News: जिला परिषद की साधारण बैठक संपन्न, विकास कार्यों पर हुई विस्तृत चर्चा
Hajipur News: वैशाली जिला परिषद की साधारण बैठक में जिला परिषद के सदस्यों ने विकास कार्यों और समस्याओं पर चर्चा की। अध्यक्ष आशुतोष कुमार दीपू ने बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और लंबित योजनाओं को समय-सीमा में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
Hajipur News: वैशाली जिला परिषद के सभागार में सोमवार को जिला परिषद की साधारण बैठक आहूत की गई। अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष आशुतोष कुमार दीपू ने की। बैठक में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए जिला परिषद सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं एवं विकास कार्यों बारे में बताया।
बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु
अध्यक्ष आशुतोष कुमार दीपू ने कहा कि जिले के चहुमुखी विकास के लिए सभी जिला परिषद सदस्यों को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, नाली, पेयजल, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। बैठक में मनरेगा,15 वीं वित्त आयोग, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल-जीवन-हरियाली मिशन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। लंबित योजनाओं को समय-सीमा में पूर्ण करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया। सदस्यों ने क्षेत्र में पक्की सड़कों के निर्माण, नाला-नाली निर्माण, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन एवं बाढ़ से बचाव के उपायों की मांग की。
अध्यक्ष का आश्वासन
अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि जिला परिषद की बैठक में उठाए गए सभी जनहित के मुद्दों को वरीयता के साथ संबंधित विभागों को भेजकर त्वरित कार्रवाई कराई जाएगी। अनुपस्थित वरीय पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव लिया गया। बैठक में जिला परिषद के उपाध्यक्ष, सभी जिला परिषद के सदस्य, जिला परिषद के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। -अमिताभ सिंह
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