Hajipur News: उत्पाद विभाग की छापेमारी में 400 लीटर चुलाई शराब बरामद, बोलेरो जब्त
Hajipur News: हाजीपुर में जिला प्रशासन द्वारा अवैध शराब के निर्माण और परिवहन के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। महुआ उत्पाद थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी के दौरान 400 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद की गई और एक बोलेरो वाहन जब्त किया गया। प्रशासन ने अवैध शराब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
Hajipur News: हाजीपुर। निज संवाददाता जिला प्रशासन के द्वारा पूर्ण शराबबंदी कानून का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं कारोबार के विरुद्ध लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में उत्पाद विभाग की टीम द्वारा महुआ उत्पाद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करियो चंवर में की गई छपेमारी के दौरान में 400 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान शराब के परिवहन में प्रयुक्त एक बोलेरो वाहन भी जब्त किया गया।
अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाईउत्पाद विभाग द्वारा इस संबंध में उत्पाद थाना, महुआ में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत फरार अभियुक्त के विरुद्ध मामला दर्ज कर अग्रेतर विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिहार सरकार की पूर्ण शराबबंदी नीति को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए अवैध शराब के निर्माण, परिवहन, भंडारण एवं बिक्री में संलिप्त किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कानून के अनुरूप कठोर कार्रवाई की जाएगी। शराबबंदी कानून के उल्लंघन को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जनता की भूमिकाजिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध शराब के निर्माण, बिक्री अथवा परिवहन की सूचना प्राप्त हो तो उसकी जानकारी तत्काल प्रशासन अथवा उत्पाद विभाग को दें। सूचना देने वाले व्यक्तियों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। अमिताभ सिंह
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