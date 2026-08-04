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Hajipur News: चंद्रालय में सती स्थान हटाकर रास्ता निकालने को लेकर हुआ विवाद, स्थिति तनावपूर्ण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: दोनों पक्ष पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ही आमने-सामने आ गए तथा धक्का-मुक्की करने लगे। गांव में शांति बहाल करने को लेकर कई थाने की पुलिस कर रही गश्त। ग्रामीणों के अनुसार,संबंधित व्यक्ति...

Hajipur News: चंद्रालय में सती स्थान हटाकर रास्ता निकालने को लेकर हुआ विवाद, स्थिति तनावपूर्ण

Hajipur News: सदर थाना क्षेत्र के चंद्रालय गांव में सती स्थान हटाकर रास्ता निकालने को लेकर मंगलवार को दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई,जब दोनों पक्ष पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ही आमने-सामने आ गए तथा धक्का-मुक्की करने लगे। सूचना पर कई थानों की पुलिस और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। उसके बाद स्थिति को नियंत्रित किया जा सका।

विवाद का कारण

मामला शांत होने के बाद गांव में कई थाने की पुलिस गश्त कर रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सती स्थान वर्षों पुराना धार्मिक स्थल है और पूरे गांव की आस्था का केंद्र है। उनका कहना है कि पीछे रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा रास्ता बनाने के नाम पर सती स्थान को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार,संबंधित व्यक्ति को वैकल्पिक रास्ता पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है, इसके बावजूद धार्मिक स्थल को पूरी तरह हटाकर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है।

दूसरी पक्ष की आपत्ति

वहीं दूसरे पक्ष के चंदन कुमार ने आरोप लगाया कि गांव में दलित बस्ती के लगभग 200 लोगों के आवागमन के लिए उचित रास्ता नहीं है। उनका कहना है कि मंदिर की सरकारी जमीन में थोड़ा बदलाव कर रास्ता देने की मांग की जा रही है,लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विवाद को लेकर अक्सर गाली-गलौज और मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं,जिससे गांव में तनाव का माहौल है।

प्रशासनिक कार्रवाई

मौके पर मौजूद सदर एसडीएम रामबाबू बैठा ने बताया कि रास्ते को लेकर उत्पन्न विवाद को फिलहाल शांत करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित जमीन की नापी कराकर मामले का निष्पादन किया जाएगा। दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया है और जांच के बाद दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। -घनश्याम कुमार

FAQs

दो पक्षों के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या है?
दो पक्षों के बीच विवाद का मुख्य कारण सती स्थान को हटाकर रास्ता निकालने का प्रयास है।
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