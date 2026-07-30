Hajipur News: आषाढ़ खत्म : 69.2 फीसदी धान व 72.64 फसदी मक्के की बुआई

Hajipur News: खेतों में नमी के अभाव में बिचड़ा गिराने में हुआ विलंब, इसलिए 10 अगस्त तक किसान करेंगे धान की रोपनी अनुदानित धान बीज वितरण में विलंब और खेतों में नमी के अभाव में हुआ विलंब इस वर्ष धान की रोपनी के...

Hajipur News: हाजीपुर । एक प्रतिनिधि वैशाली जिले में खरीफ फसलों की बुआई काफी विलंब हो रही है। खरीफ फसल के लायक बारिश नहीं होने, भूमिगत जलस्त्रोत एवं बरसाती अस्थायी नहर की दयनीय स्थिति के कारण किसान बारिश पर निर्भर हैं। किसानों का कहना है कि विलंब से रोहणी और आद्रा नक्षत्र में अनुमान से कम बारिश हुई थी। किसान पटवन कर धान रोपनी के लिए बिचड़ा गिराए थे, लेकिन रोपनी के दौरान जरूरत से कम बारिश होने के कारण रोपनी कम हुई है। जिले में इस साल 48831.58 हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य निर्धारित है। इसमें जिसमें 28 जुलाई तक जिले में 33702.77 हेक्टेयर में धान की रोपनी हुई है, जो लक्ष्य का 69.02 प्रतिशत बताया गया है। कम बारिश होने से किसानों ने मक्के की खेती शुरू कर दी है। कृषि विभाग के आंकड़े के अनुसार 12530.85 हेक्टेयर में मक्के की खेती के लिए लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अब तक 9102.74 हेक्टेयर में मक्के की बुआई हो चुकी है, जो लक्ष्य का 72.64 फीसदी बताया गया है। जिले में 28 जुलाई तक चेहराकलां में लक्ष्य का 69.01 फीसदी धान की रोपनी किसानों ने कर ली है। इसी तरह पटेढ़ी बेलसर में 67.19 फीसदी, भगवानपुर में 52.56 फीसदी, बिदुपुर में 65.25 फीसदी, देसरी में 65.63 फीसदी, गोरौल में 67.50 फीसदी, हाजीपुर प्रखंड क्षेत्र में 65.85 फीसदी, जंदाहा में 80.73 फीसदी, लालगंज में 65.20 फीसदी, महनार में 53.39 फीसदी, महुआ में 67.18 फीसदी, पातेपुर में सबसे ज्यादा 87.76 फीसदी, राघोपुर में 50.37 फीसदी, राजापाकर में 59.71 फीसदी, सहदेई में 50 फीसदी एवं वैशाली प्रखंड क्षेत्र में लक्ष्य का 60 फीसदी धान की रोपनी हो चुकी है। किसानों का कहना है अनुदानित धान बीज वितरण में विलंब और खेतों में नमी के अभाव में बिचड़ा गिराने में काफी विलंब हुआ है। इसलिए धान की रोपनी 10 अगस्त तक किसान करेंगे।

डीएम का ध्यान इन्सेट... खेत में उतरीं डीएम वर्षा सिंह ने धान रोपकर किसानों से किया संवाद हाजीपुर । एक प्रतिनिधि बिदुपुर प्रखंड के सहदुल्लाहपुर धबौली खजबत्ता गांव में प्राकृतिक खेती कर रहे उमेश राय के खेत में जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने मजदूरों के साथ धान रोपनी की और कृषि कार्यों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर डीएम ने स्थानीय किसानों के साथ संवाद भी किया। डीएम ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित भी किया। डीएम वर्षा सिंह स्वयं मजदूरों के साथ खेत में उतरकर धान रोपा, जिससे महिला मजदूरों और किसानों में उत्साह कायम हो गया। इसके के साथ ही प्राकृतिक खेती के लिए डीएम ने जागरूक किया। उन्होंने कहा कि कृषि ही जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने किसानों से ससमय धान रोपनी करने, उन्नत बीजों का उपयोग करने तथा वैज्ञानिक पद्धति अपनाने की अपील की। इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से किसानों को बीज, खाद एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके। किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाएं

किसानों की आय को बढ़ाना उन्होंने बताया कि जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपना कर किसान बेहतर पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इस मौके पर किसानों ने डीएम के इस पहल की सराहना की और कहा कि प्रशासन की सीधी भागीदारी से उनका मनोबल बढ़ा है। जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को हर संभव सहायता समय पर उपलब्ध कराई जाए तथा कृषि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती से संबंधित जानकारी दी।

प्राकृतिक खेती का समर्थन प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों को भुगतान बिदुपुर प्रखंड अंतर्गत 10 कलस्टर में प्राकृतिक खेती से जुड़े 1250 किसानों को डीबीटी के माध्यम से 02 हजार रुपए प्रति एकड़ कृषक को राशि का भुगतान किया। इसके साथ ही बीआरसी (बायो रिसर्च सेंटर) खजबत्ता का भी डीएम ने निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी चन्द्रेश्वर प्रसाद राय, प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष भारद्वाज, प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजीत कुमार शर्मा, कृषि समन्वयक सदानंद सिंह, अशोक कुमार, जितेन्द्र कुमार, प्रेम प्रकाश सिंह, सुनील कुमार, रविरंजन, विजय कुमार आदि मौजूद थे। - जय प्रकाश