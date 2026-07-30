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Hajipur News: दिनदहाड़े तीन उचक्कों ने महिला की सोने की चेन छीनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: बिदुपुर के मायाराम हाट के निकट तीन उचक्कों ने एक महिला से दिनदहाड़े सोने की चेन और मंगलसूत्र झपट्टा। महिला शादी समारोह से लौट रही थी। चोरों ने केला बगान की ओर भागकरEscape कर लिया। पीड़िता ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। स्थानीय लोग युवा बदमाशों पर आरोप लगा रहे हैं।

Hajipur News: दिनदहाड़े तीन उचक्कों ने महिला की सोने की चेन छीनी

Hajipur News: बिदुपुर l संवाद सूत्र थाना क्षेत्र के मायाराम हाट के निकट चकसिकंदर पथ में गुरुवार को दिनदहाड़े तीन उचक्कों ने एक महिला की गर्दन से सोने की चेन, मंगल सूत्र आदि झपटा और केला बगान की ओर भाग निकला। घटना उस वक्त घटी जब चांदपूरा सैदाबाद निवासी छोटेलाल सिंह की पुत्री सीमा देवी शादी समारोह से अपने मायके से पैदल मायाराम हाट आ रही थीं l वह पैदल आ रही थीं उसी समय उचक्कों ने उक्त महिला की गर्दन से दिनदहाड़े सोने की चेन और मंगलसूत्र झपट लिया और केला बगान की ओर भाग निकलीं। महिला ने शोर मचाया, लेकिन तीन की संख्या में रहे चेन स्नेचर तेजी से केलवानी में घुस गए।

पीड़ित महिला ने डायल 112 की पुलिस को घटना की सूचना दी l सूचना पाते ही डायल 112 की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पूछताछ कर लौट गई l पीड़िता ने आरोप लगाया कि डायल 112 पुलिस किसी से कुछ नहीं पूछी और ना ही दुकान के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और वापस लौट गई l स्थानीय लोगों ने कहा कि इस तरह की घटना को अंजाम सूखा नशा का सेवन करने वाले युवक दे रहे हैं, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा हैl अनिरुद्ध

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