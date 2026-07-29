Hajipur News: राजापाकर के अर्ध सैनिक बल के जवान की झारखंड में मौत
Hajipur News: सीआरपीएफ जवान 32 वर्षीय पिंटू कुमार की झारखंड में ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ी थी पिंटू कुमार वर्ष 2016 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे वर्तमान में उनकी तैनाती झारखंड...
Hajipur News: प्रखंड क्षेत्र के फरीदपुर गांव निवासी सीआरपीएफ जवान 32 वर्षीय पिंटू कुमार की झारखंड में ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है।
परिवार और पृष्ठभूमि
पिंटू कुमार वर्ष 2016 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। वर्तमान में उनकी तैनाती झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में थी। ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। वे अपने पीछे पिता शिवजी साह, माता प्रमिला देवी, पत्नी आरती कुमारी, दो पुत्रियां एवं डेढ़ माह के एक पुत्र को छोड़ गए हैं। उनकी बड़ी पुत्री जूही तान्या (6 वर्ष), दूसरी पुत्री कृति मिशा (2 वर्ष) तथा पुत्र की उम्र मात्र डेढ़ माह है। उनका विवाह 10 दिसंबर 2018 को महुआ थाना क्षेत्र के मौदह सलखन्नी गांव की आरती कुमारी के साथ हुई थी।
आखिरी संस्कार और श्रद्धांजलि
पिता शिवजी साह गांव में किराना दुकान चलाते हैं। परिवार में दो भाई और दो बहन हैं। बड़े भाई राजू कुमार पिता के व्यवसाय में सहयोग करते हैं। परिजनों के अनुसार जवान का पार्थिव शरीर देररात तक फरीदपुर गांव पहुंचने की संभावना है। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह हाजीपुर के कोनहारा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किए जाने की उम्मीद है। जवान के असामयिक निधन से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों ने दिवंगत जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतृप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। -संतोष वर्मा
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