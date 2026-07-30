Hajipur News: चौमुखी महादेव मंदिर परिसर में बनाए जाएंगे तीन ड्रॉप गेट
Hajipur News: प्रबंधन समिति और प्रशासनिक पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं सुचारु व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा
Hajipur News: वैशाली। सं.सू. सावन की सोमवारी पर होने वाले जलाभिषेक को लेकर वैशाली के ऐतिहासिक चौमुखी महादेव मंदिर परिसर में मंदिर प्रबंधन समिति एवं प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई।
बैठक में चर्चा
बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं सुचारु व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तीन ड्रॉप गेट बनाए जाएंगे। वाहनों की पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जाएगी, ताकि आने-जाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। वहीं महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं के जलाभिषेक के लिए अलग-अलग बैरिकेडिंग की व्यवस्था रहेगी, जिससे कतारबद्ध तरीके से दर्शन एवं पूजा-अर्चना कराई जा सके।
सुरक्षा व्यवस्था
श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी निगरानी प्रशासन एवं मंदिर समिति द्वारा की जाएगी। बैठक में साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा तथा सुरक्षा बलों की तैनाती पर भी चर्चा हुई। मंदिर समिति एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से प्रशासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था का पालन करने तथा शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से जलाभिषेक करने की अपील की, ताकि सभी श्रद्धालु सुरक्षित एवं सुगमता के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सकें। बैठक में अनुमंडलाधिकारी रामबाबू बैठा, एसडीपीओ -2 गोपाल मंडल, अंचलाधिकारी राकेश कुमार, थानाध्यक्ष राजकुमार, मंदिर कमेटी के राजकिशोर राय, राजगीर राय, अमीरनाथ मिश्रा, सतीश मिश्रा, सौरव मिश्रा आदि मौजूद थे। प्रभात
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