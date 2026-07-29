Hajipur News: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगी कल्याण समिति की हुई बैठक
Hajipur News: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जंदाहा में रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई। बैठक में अस्पताल की सेवाओं का निरीक्षण किया गया। सदस्यों ने स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदर्शित करने का निर्देश दिया और चिकित्सकों की कमी का मुद्दा उठाया। कार्यों में सुधार के लिए निर्देश जारी किए गए।
Hajipur News: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जंदाहा में रोगी कल्याण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सह प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार एवं संचालन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर भारती गुप्ता ने की। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य प्रबंधक मोहम्मद नजीर हुसैन ने बताया कि बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया गया।
बैठक में उठाए गए मुद्दे
जिसके दौरान सदस्यों द्वारा स्वास्थ्य प्रबंधक को अस्पताल में दी जा रही स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित सूचनाओं को जगह-जगह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया। वहीं अध्यक्ष द्वारा आशा चयन से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। जिसके दौरान स्वास्थ्य प्रबंधक को आशा चयन हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। वहीं दूसरी ओर बैठक की जानकारी देते हुए रोगी कल्याण समिति के सदस्य प्रेम रंजन चौधरी एवं राजीव राम आदि ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जंदाहा में मात्र दो चिकित्सक हैं। जिसके कारण स्वास्थ्य सेवा प्रभावित होती है।
समुचित स्वास्थ्य सेवाओं की जरुरत
इसको लेकर सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से चिकित्सक को बुलाने की अनुमति लिए जाने का प्रस्ताव लिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि सदस्यों द्वारा निरीक्षण के दौरान अस्पताल में साफ सफाई, मरीज का खाना आदि मामले में प्राप्त शिकायत के आलोक में 10 दिनों के अंदर व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश दिया गया है। बैठक में रोगी कल्याण समिति के सदस्य गणों का नाम एवं मोबाइल नंबर से संबंधित फ्लेक्स अस्पताल के मुख्य द्वार पर लगाने का प्रस्ताव लिया गया है।
आगे की कार्यवाही
वहीं अस्पताल में कार्यरत कर्मियों का कार्य क्षेत्र एवं मोबाइल नंबर के साथ नाम प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया। आशा बहाली की सूचना रोगी कल्याण समिति के सदस्यों को भी दिए जाने का प्रस्ताव लिया गया है। बताया गया है की जांच के दौरान आशा बहाली में अनियमित का संदेह होने पर इसकी जांच सिविल सर्जन वैशाली से कराने की मांग की गई है। वहीं रोगी कल्याण समिति के आय व्यय का प्रतिवेदन अगली बैठक में प्रस्तुत किए जाने का निर्देश दिया गया है। बैठक में बीसीएम नवीन कुमार, लेखपाल संतोष कुमार, सदस्य राजीव राम, प्रेम रंजन चौधरी, अरविंद कुमार, पूजन पासवान आदि उपस्थित थे। -प्रभात ठाकुर
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