Hajipur News: सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध कराती हैं प्रेमचंद की रचनाएं : प्रो.सतीश

Hajipur News: प्रेमचंद का साहित्य समय की सीमाओं से परे मानव जीवन के सार्वकालिक मूल्यों का साहित्य है वैशाली महिला कॉलोज में प्रेमचंद जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई, प्रो. राकेश रंजन ने लिया हिस्सा

Hajipur News: हाजीपुर। निज संवाददाता स्थानीय वैशाली महिला कॉलेज में शुक्रवार को हिंदी-विभाग एवं आईक्यूएसी के संयुक्त तत्वावधान में कथा सम्राट प्रेमचन्द की 146वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गयी। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. सुधीर कुमार सिंह की अध्यक्षता और हिंदी विभाग की अध्यक्ष डॉ. अनिशा एवं कंचन कुमारी के कुशल संचालन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आगन्तुक अतिथियों एवं प्राचार्य व प्रध्यापकों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया। अतिथियों को अंगवस्त्र व पौधा देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुज़फ्फरपुर के हिंदी-विभाग के प्रोफेसर सतीश कुमार राय आमंत्रित थे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के ही हिन्दी-विभाग के प्राध्यापक एवं प्रख्यात कवि राकेश रंजन एवं अभिधा प्रकाशन के प्रकाशक व प्रगतिशील लेखक संघ, जिला इकाई मुज़फ्फरपुर, के सचिव अशोक गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रमुख वक्ता का सन्देश प्रो. सतीश राय ने प्रेमचंद के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालते हुए उनके साहित्य में निहित स्त्री-विमर्श, दलित-विमर्श तथा मानवतावादी दृष्टिकोण का विस्तृत एवं सारगर्भित विवेचन किया। बताया कि प्रेमचंद का साहित्य सामाजिक समानता, मानवीय संवेदना और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना का सशक्त माध्यम है। प्रेमचंद का साहित्य समय की सीमाओं से परे मानव जीवन के सार्वकालिक मूल्यों का साहित्य है। बदलती सामाजिकपरिस्थितियों में उनकी रचनाएं हमें सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध कराती हैं।

प्राचार्य का उद्घाटन भाषण वैशाली महिला महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. सुधीर कुमार सिंह ने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में कहा कि साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन, समाज और मानवीय मूल्यों का गहन विश्लेषण एवं मूल्यांकन भी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सच्चा साहित्य समाज की विसंगतियों को उजागर करता है, मानव जीवन की वास्तविकताओं का चित्रण करता है तथा बेहतर समाज के निर्माण की दिशा में प्रेरणा प्रदान करता है। इसी संदर्भ में उन्होंने प्रेमचंद के साहित्य को जीवन और समाज की यथार्थपरक आलोचनात्मक अभिव्यक्ति बताया।

प्रतिभागियों का सम्मान इस अवसर पर एक दिन पूर्व आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र भी वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम का संचालन हिंदी-विभाग की सहायक प्राध्यापक डॉ.कंचन कुमारी ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन हिंदी-विभाग की अध्यक्ष डॉ. अनिशा ने किया। अमिताभ