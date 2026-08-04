Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hajipur News: बंद घर का ताला तोड़ लाखों की संपत्ति चोरी, प्राथमिकी दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
Follow us on Google News
share

Hajipur News: बरांटी थाना क्षेत्र के सपहां गांव में एक बंद पड़े घर का ताला तोड़कर चोरों ने कीमती सामान चुरा लिया। गृहस्वामी पंकज कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। पंकज पुणे में रहते हैं और जब उन्होंने सूचना पाई तो घर में रखे टीवी, गैस सिलेंडर, सोने के आभूषण समेत अन्य सामान गायब मिले।

Hajipur News: बंद घर का ताला तोड़ लाखों की संपत्ति चोरी, प्राथमिकी दर्ज

Hajipur News: बरांटी थाना क्षेत्र के सपहां गांव में बंद पड़े एक घर का ताला तोड़कर चोरों ने कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। मामले को लेकर गृहस्वामी पंकज कुमार ने बरांटी थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। आवेदन में पंकज कुमार ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ पुणे में रहते हैं। गांव स्थित उनके घर में ताला लगा हुआ था। रविवार को पड़ोसियों ने दूरभाष पर सूचना दी कि घर का ताला टूटा हुआ है और घर से सामान गायब होने की आशंका है। सूचना मिलने के बाद मंगलवार को जब वह अपने गांव पहुंचे तो घर के अंदर रखा टीवी गैस सिलेंडर पानी का मोटर सोने के आभूषण समेत अन्य कीमती सामान गायब मिला।

ये भी पढ़ें:Firozabad News: बंद घर से ताला तोड़ चोरी

घटना की सूचना मिलने पर बरांटी थाने की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में बरांटी थाना में कांड संख्या 28/26 दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस चोरी चली गई सामान के मूल्यांकन के साथ-साथ चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापामारी में जुट गई है। -संतोष वर्मा

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hajipur News Crime News Hajipur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।