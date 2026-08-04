Hajipur News: बंद घर का ताला तोड़ लाखों की संपत्ति चोरी, प्राथमिकी दर्ज
Hajipur News: बरांटी थाना क्षेत्र के सपहां गांव में एक बंद पड़े घर का ताला तोड़कर चोरों ने कीमती सामान चुरा लिया। गृहस्वामी पंकज कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। पंकज पुणे में रहते हैं और जब उन्होंने सूचना पाई तो घर में रखे टीवी, गैस सिलेंडर, सोने के आभूषण समेत अन्य सामान गायब मिले।
Hajipur News: बरांटी थाना क्षेत्र के सपहां गांव में बंद पड़े एक घर का ताला तोड़कर चोरों ने कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। मामले को लेकर गृहस्वामी पंकज कुमार ने बरांटी थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। आवेदन में पंकज कुमार ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ पुणे में रहते हैं। गांव स्थित उनके घर में ताला लगा हुआ था। रविवार को पड़ोसियों ने दूरभाष पर सूचना दी कि घर का ताला टूटा हुआ है और घर से सामान गायब होने की आशंका है। सूचना मिलने के बाद मंगलवार को जब वह अपने गांव पहुंचे तो घर के अंदर रखा टीवी गैस सिलेंडर पानी का मोटर सोने के आभूषण समेत अन्य कीमती सामान गायब मिला।
घटना की सूचना मिलने पर बरांटी थाने की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में बरांटी थाना में कांड संख्या 28/26 दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस चोरी चली गई सामान के मूल्यांकन के साथ-साथ चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापामारी में जुट गई है। -संतोष वर्मा
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