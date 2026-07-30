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Hajipur News: चोरों ने दुकान का शटर काटकर की हजारों रुपए उड़ाए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: राजापाकर के अजमतपुर गांव में बुधवार रात चोरों ने दो दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने पंकज शर्मा की भवन निर्माण सामग्री की दुकान से 45 हजार रुपये और पास की किराना दुकान से 20 हजार रुपये चुरा लिए। दुकानदार जब सुबह पहुंचे तो चोरियों की जानकारी मिली।

Hajipur News: चोरों ने दुकान का शटर काटकर की हजारों रुपए उड़ाए

Hajipur News: राजापाकर । संवाद सूत्र बरांटी थाना क्षेत्र के अजमतपुर गांव में बुधवार की देर रात चोरों ने मुख्य सड़क किनारे स्थित दो दुकानों का शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर पंकज शर्मा के भवन निर्माण सामग्री की दुकान और एक किराना दुकान से नकदी लेकर फरार हो गए। गुरुवार की सुबह दुकानदार जब अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो शटर कटा देख उनके होश उड़ गए। भवन निर्माण सामग्री की दुकान के गल्ले से करीब 45 हजार रुपये जबकि बगल की किराना दुकान से लगभग 20 हजार रुपये नकद गायब मिले। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर चोरी हुई, वह थाना से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर मुख्य सड़क के किनारे स्थित है।

संतोष

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