Hajipur News: चोरों ने दुकान का शटर काटकर की हजारों रुपए उड़ाए
Hajipur News: राजापाकर के अजमतपुर गांव में बुधवार रात चोरों ने दो दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने पंकज शर्मा की भवन निर्माण सामग्री की दुकान से 45 हजार रुपये और पास की किराना दुकान से 20 हजार रुपये चुरा लिए। दुकानदार जब सुबह पहुंचे तो चोरियों की जानकारी मिली।
Hajipur News: राजापाकर । संवाद सूत्र बरांटी थाना क्षेत्र के अजमतपुर गांव में बुधवार की देर रात चोरों ने मुख्य सड़क किनारे स्थित दो दुकानों का शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर पंकज शर्मा के भवन निर्माण सामग्री की दुकान और एक किराना दुकान से नकदी लेकर फरार हो गए। गुरुवार की सुबह दुकानदार जब अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो शटर कटा देख उनके होश उड़ गए। भवन निर्माण सामग्री की दुकान के गल्ले से करीब 45 हजार रुपये जबकि बगल की किराना दुकान से लगभग 20 हजार रुपये नकद गायब मिले। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर चोरी हुई, वह थाना से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर मुख्य सड़क के किनारे स्थित है।
संतोष
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।