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Hajipur News: विवाद को लेकर दबंगों ने पति-पत्नी को धारदार हथियार से किया घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: घर पति को किया गया हाजीपुर रेफर जबकि पत्नी का महुआ अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है इलाज,महुआ सिहराय पश्चिम टोला की घटना

Hajipur News: विवाद को लेकर दबंगों ने पति-पत्नी को धारदार हथियार से किया घायल

Hajipur News: मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने घर पर चढ़कर पति-पत्नी पर हमला बोल दिया। गंभीर रूप से घायल पति को महुआ अनुमंडल अस्पताल में इलाज करने के बाद सदर स्थल हाजीपुर रेफर किया गया है। जबकि पत्नी का इलाज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। यह घटना महुआ सिंहराय पश्चिम टोला की है। गुरुवार को मिली जानकारी के अनुसार उक्त गांव निवासी अशोक कुमार राय पर गांव के ही व्यक्ति द्वारा घर पर चढ़कर धारदार फरसा एवं रॉड से हमला बोल दिया। जिसमें उनका सिर फट गया। उन्हें बचाने आई पत्नी पिंकी कुमारी को भी लोगों ने मारपीट किया और कपड़ा फाड़कर दिया।

वहीं अशोक राय के गले से सोने का बजरंगबली और जेब से 20 हजार नगदी ले ले लेने का आरोप है। सूचना पर पहुंची पुलिस चंद्रदीप राय को गिरफ्तार भी किया। बताया गया कि किसी ने प्लास्टिक की पाइप को काट दिया था। जिसको लेकर यह घटना हुई। घायल अशोक कुमार राय के सिर में कई टांके लगाए गए हैं। उन्हें सीटी स्कैन के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर रेफर किया गया है। घटना के बाद पुलिस अगली कार्रवाई में जुटी है। -नवनीत कुमार

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