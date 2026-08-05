Hajipur News: दरवाजे पर नाला का पानी गिराने से मना करने पर मारपीट लूटपाट किया
Hajipur News: कजरी खुर्द गांव में नाला का पानी गिराने से मना करने पर मूस्कान कुमारी पर जानलेवा हमला हुआ। पड़ोसी सनोज कुमार सिंह और अन्य पर प्राथमिकी दर्ज की गई। मुस्कान की शिकायत के अनुसार, हमले के दौरान उसके गले से सोने का आभूषण भी छीन लिया गया। इलाज चल रहा है।
Hajipur News: थाना क्षेत्र के कजरी खुर्द गांव में दरवाजे के पास नाला का पानी गिराने से मना करने पर जानलेवा हमला एवं लूटपाट किए जाने का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में कजरी खुर्द निवासी अरुण कुमार सिंह की पुत्री मुस्कान कुमारी ने अपने पड़ोसी सनोज कुमार सिंह,फूलवंती देवी, सुमित्रा देवी एवं सोनाली कुमारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।
गंभीर हमला
बता दिया गया कि जब वह विद्यालय से पढ़कर अपने घर आई तो देखी कि दरवाजा पर पड़ोसी आरोपी नाला का पानी गिरा रहा है। जिससे अगल-बगल के लोगों को एवं उनके परिवार के लोगों को आने जाने में काफी कठिनाई हो रही थी। बताया गया है कि नाला का पानी गिराने से मना करने पर आरोपी दरवाजे पर आकर गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज से मना करने पर आरोपियों ने लाठी डंडा से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया।
बीच-बचाव में चोट
वहीं बीच बचाव करने आए उसके भाई रोशन कुमार को भी आरोपियों ने मारपीट कर जख्मी कर दिया। मारपीट के क्रम में ही आरोपी द्वारा उसके गले से सोने का आभूषण छीन लिए जाने का आरोप लगाया गया है। इलाज हेतु जंदाहा सरकारी अस्पताल लाया गया,जहां से प्राथमिक उपचार के पश्चात बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल हाजीपुर भेजा गया है,जहां इलाज जारी है। पुलिस मामले के अनुसंधान में लगी है। -प्रभात ठाकुर
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