Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hajipur News: दरवाजे पर नाला का पानी गिराने से मना करने पर मारपीट लूटपाट किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
Follow us on Google News
share

Hajipur News: कजरी खुर्द गांव में नाला का पानी गिराने से मना करने पर मूस्कान कुमारी पर जानलेवा हमला हुआ। पड़ोसी सनोज कुमार सिंह और अन्य पर प्राथमिकी दर्ज की गई। मुस्कान की शिकायत के अनुसार, हमले के दौरान उसके गले से सोने का आभूषण भी छीन लिया गया। इलाज चल रहा है।

Hajipur News: दरवाजे पर नाला का पानी गिराने से मना करने पर मारपीट लूटपाट किया

Hajipur News: थाना क्षेत्र के कजरी खुर्द गांव में दरवाजे के पास नाला का पानी गिराने से मना करने पर जानलेवा हमला एवं लूटपाट किए जाने का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में कजरी खुर्द निवासी अरुण कुमार सिंह की पुत्री मुस्कान कुमारी ने अपने पड़ोसी सनोज कुमार सिंह,फूलवंती देवी, सुमित्रा देवी एवं सोनाली कुमारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।

गंभीर हमला

बता दिया गया कि जब वह विद्यालय से पढ़कर अपने घर आई तो देखी कि दरवाजा पर पड़ोसी आरोपी नाला का पानी गिरा रहा है। जिससे अगल-बगल के लोगों को एवं उनके परिवार के लोगों को आने जाने में काफी कठिनाई हो रही थी। बताया गया है कि नाला का पानी गिराने से मना करने पर आरोपी दरवाजे पर आकर गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज से मना करने पर आरोपियों ने लाठी डंडा से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया।

बीच-बचाव में चोट

वहीं बीच बचाव करने आए उसके भाई रोशन कुमार को भी आरोपियों ने मारपीट कर जख्मी कर दिया। मारपीट के क्रम में ही आरोपी द्वारा उसके गले से सोने का आभूषण छीन लिए जाने का आरोप लगाया गया है। इलाज हेतु जंदाहा सरकारी अस्पताल लाया गया,जहां से प्राथमिक उपचार के पश्चात बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल हाजीपुर भेजा गया है,जहां इलाज जारी है। पुलिस मामले के अनुसंधान में लगी है। -प्रभात ठाकुर

सामान्य प्रश्न

कौन सा मामला दर्ज किया गया है?
नाला का पानी गिराने से मना करने पर जानलेवा हमला एवं लूटपाट का मामला दर्ज किया गया है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hajipur News Hajipur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।