Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hajipur News: उधार चाट नहीं खिलाने पर दुकानदार से मारपीट व लूटपाट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
Follow us on Google News
share

Hajipur News: जंदाहा वाया नदी पुल के पास एक चाट दुकानदार के साथ मारपीट एवं लूटपाट का मामला दर्ज किया गया है। चाट दुकानदार राजेश साह ने आरोप लगाया कि दो लोगों ने उधारी चाट मांगने पर गाली गलौज की और उसे पीटा। आरोपियों ने पैसे और सोने का लॉकेट भी छीन लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Hajipur News: उधार चाट नहीं खिलाने पर दुकानदार से मारपीट व लूटपाट

Hajipur News: जंदाहा वाया नदी पुल के पास एक चाट दुकानदार द्वारा उधार चाट नहीं खिलाने पर उसके साथ मारपीट एवं लूटपाट किए जाने का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में जंदाहा थाना के झमनगंज निवासी चाट दुकानदार राजेश साह ने अपने ग्रामीण आशुतोष कुमार एवं विकास कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।

घटना का विवरण

बताया गया है कि बीते 26 जुलाई के रात्रि परिवार 8 बजे जब वह जंदाहा वाया नदी पुल के पास अपने ठेला पर बने चाट दुकान से दुकानदारी कर रहा था। उसी दौरान दोनों आरोपी वहां पहुंच चाट खिलाने को बोला। जब राजेश साह द्वारा बोला गया कि पहले का 200 रुपए बकाया है। आप लोग चाट खा लेते हैं और पैसा नहीं देते हैं चले जाते हैं। इसी बात पर आरोपियों द्वारा गाली गलौज एवं मारपीट किया गया। वहीं बिक्री का 12 सौ नगद एवं उसके गले से सोने का बजरंगबली का लॉकेट आरोपियों द्वारा छीन लिया गया। वहीं धमकी दी गई की पुल के पास दुकानदारी करना है तो चाट खिलाना होगा नहीं तो आगे अंजाम भुगतना होगा। बताया गया है कि दोनों आरोपी घटना को अंजाम देकर अन्य ग्राहकों के आने पर वहां से भाग निकले। पुलिस मामले के अनुसंधान में लगी है। - प्रभात ठाकुर

सामान्य प्रश्न

चाट दुकानदार का नाम क्या है?
चाट दुकानदार का नाम राजेश साह है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hajipur News Hajipur Latest News Jandaha

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।