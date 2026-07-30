Hajipur News: कुतुबपुर डुमरी में हुए गोलीकांड मामले में तीन पर प्राथमिकी दर्ज

Hajipur News: बुधवार रात बाइक सवार तीन अपराधियों ने एक युवक को घर पर चढ़कर मारी थी गोली घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे थे

Hajipur News: हाजीपुर । नगर संवाददाता सदर थाना क्षेत्र के कुतुबपुर डुमरी गांव में बुधवार रात बाइक सवार तीन अपराधियों ने एक युवक को दरवाजे पर चढ़कर गोली मार दी थी। इस मामले में घायल युवक ने तीन नामजद आरोपियों के विरुद्ध स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक टीम का गठन कर नामजद तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम छापेमारी कर रही है।

घटना का विवरण मालूम हो कि बुधवार की रात कुतुबपुर डुमरी गांव निवासी अमरनाथ पासवान के पुत्र राहुल कुमार दरवाजे पर बैठकर मोबाइल चला रहा था। इसी दौरान बाइक सवार तीन अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे। एसपी ने आसपास के लोगों से एवं सदर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार से घटना के बारे में जानकारी ली। बताया गया है कि गोलीबारी से कुछ देर पहले ही अपराधियों ने सदर थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय अस्तिपुर में हथियार के बल पर एक दुकानदार से बाइक लूटी थी।

लूट का मामला गौसपुर इजरा निवासी कृष्ण कुमार राय ने बताया कि वह दुकान बंद कर लौट रहे थे, तभी मध्य विद्यालय अस्तिपुर के पास तीन अपराधियों ने बाइक रोककर हथियार के बल पर छीन ली और फरार हो गए। आशंका जताई जा रही है कि उसी लूटी गई बाइक से अपराधियों ने करीब 2-2.5 किमी दूर जाकर गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया। हालांकि सदर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने कहा कि वही बाइक इस्तेमाल हुई है या नहीं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। बाइक लूट को लेकर अभी तक थाने में आवेदन नहीं दिया गया है। घनश्याम