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Hajipur News: बिहार रूलर लीग के लिए वैशाली में 8 टीमों का होगा गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: हाजीपुर में बिहार क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में बताया गया कि वैशाली में क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए 8 टीमों का गठन किया जाएगा। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के ट्रायल के बाद टीमों का चयन किया गया है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिलेगा।

Hajipur News: बिहार रूलर लीग के लिए वैशाली में 8 टीमों का होगा गठन

Hajipur News: हाजीपुर । संवाद सूत्र बिहार क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित बिहार रूलर लीग के लिए वैशाली में 8 टीमों का गठन किया जाएगा। वैशाली जिले में क्रिकेट टूर्नामेंट कराने को लेकर बुधवार को हाजीपुर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कार्यक्रम का आयोजन वैशाली जिला रूलर लीग कमिटी ने किया । वार्ता में बिहार क्रिकेट संघ रूलर लीग के कन्वेनर ज्ञानेश्वर गौतम ने जानकारी दी कि जिले के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के ट्रायल के बाद कुल 8 टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बिहार क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित अन्य प्रतियोगिताओं में भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, जिससे उनके क्रिकेट करियर को नई दिशा मिल सकेगी।उन्होंने

खिलाड़ियों को संदेश देते हुए कहा कि रूलर लीग में भाग लेने वाले खिलाड़ी जिला लीग और जिला टीम में भी भाग ले सकते हैं। इस अवसर पर अतिथि ज्ञानेश्वर गौतम को अभय कुमार ने अंगवस्त्र और सोनू सिंह आर्या ने पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। प्रेस वार्ता में वैशाली रूलर लीग कन्वेनर शक्तिनाथ अनुपम, डिफेंस क्रिकेट एकेडमी के संस्थापक रोशन कुमार, पैनल अंपायर जितेन्द्र कुमार, आनंद राय, विजय कुमार सहित खेल से जुड़े कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। अमरेश श्रीवास्तव

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