Hajipur News: बिहार रूलर लीग के लिए वैशाली में 8 टीमों का होगा गठन

Hajipur News: हाजीपुर । संवाद सूत्र बिहार क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित बिहार रूलर लीग के लिए वैशाली में 8 टीमों का गठन किया जाएगा। वैशाली जिले में क्रिकेट टूर्नामेंट कराने को लेकर बुधवार को हाजीपुर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कार्यक्रम का आयोजन वैशाली जिला रूलर लीग कमिटी ने किया । वार्ता में बिहार क्रिकेट संघ रूलर लीग के कन्वेनर ज्ञानेश्वर गौतम ने जानकारी दी कि जिले के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के ट्रायल के बाद कुल 8 टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बिहार क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित अन्य प्रतियोगिताओं में भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, जिससे उनके क्रिकेट करियर को नई दिशा मिल सकेगी।उन्होंने