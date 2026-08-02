Hajipur News: चार दिन बाद समाप्त हुई महनार नगर परिषद के सफाई कर्मियों की हड़ताल
Hajipur News: बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन के आह्वान पर महनार नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने चार दिनों की हड़ताल समाप्त कर दी है। कार्यपालक पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि सफाई कार्य फिर से शुरू किया जा रहा है, और शहर से कचरा उठाने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं।
Hajipur News: तीन मांगों को लेकर बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन एवं राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर महनार नगर परिषद के सफाई कर्मियों की पिछले चार दिनों से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल रविवार को समाप्त हो गई। इसकी जानकारी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राकेश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के काम पर लौटने के साथ ही नगर परिषद ने शहर की सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद शुरू कर दी है। हड़ताल के कारण पिछले चार दिनों से कचरा उठाव बाधित रहने से शहर के कई वार्डों, मुख्य सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर कचरे का अंबार लग गया था।
बारिश के बीच गंदगी और दुर्गंध से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि सभी वार्डों में प्राथमिकता के आधार पर जमा कचरे का उठाव कराया जा रहा है। सफाई कार्य में अतिरिक्त संसाधन लगाए गए हैं,ताकि जल्द से जल्द नगर परिषद क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह सामान्य हो सके। उन्होंने शहरवासियों से भी सफाई व्यवस्था बहाल होने तक सहयोग की अपील की। -कृत्यानंद सिंह
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