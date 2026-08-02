Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hajipur News: चार दिन बाद समाप्त हुई महनार नगर परिषद के सफाई कर्मियों की हड़ताल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
Follow us on Google News
share

Hajipur News: बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन के आह्वान पर महनार नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने चार दिनों की हड़ताल समाप्त कर दी है। कार्यपालक पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि सफाई कार्य फिर से शुरू किया जा रहा है, और शहर से कचरा उठाने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं।

Hajipur News: चार दिन बाद समाप्त हुई महनार नगर परिषद के सफाई कर्मियों की हड़ताल

Hajipur News: तीन मांगों को लेकर बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन एवं राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर महनार नगर परिषद के सफाई कर्मियों की पिछले चार दिनों से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल रविवार को समाप्त हो गई। इसकी जानकारी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राकेश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के काम पर लौटने के साथ ही नगर परिषद ने शहर की सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद शुरू कर दी है। हड़ताल के कारण पिछले चार दिनों से कचरा उठाव बाधित रहने से शहर के कई वार्डों, मुख्य सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर कचरे का अंबार लग गया था।

ये भी पढ़ें:Siwan News 72 घंटे से नहीं हो रहा शहर में कचरे का उठाव, हर तरफ गंदगी

बारिश के बीच गंदगी और दुर्गंध से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि सभी वार्डों में प्राथमिकता के आधार पर जमा कचरे का उठाव कराया जा रहा है। सफाई कार्य में अतिरिक्त संसाधन लगाए गए हैं,ताकि जल्द से जल्द नगर परिषद क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह सामान्य हो सके। उन्होंने शहरवासियों से भी सफाई व्यवस्था बहाल होने तक सहयोग की अपील की। -कृत्यानंद सिंह

ये भी पढ़ें:Gaya News: सफाई कर्मियों की मांगें पूरी नहीं हुईं तो स्वाभिमान पार्टी करेगी आंदोलन
ये भी पढ़ें:Begusarai News: चौथे दिन भी हड़ताल पर डटे रहे सफाईकर्मी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Hajipur News Hajipur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।