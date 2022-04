Bihar MLC Election 2022: वैशाली में 4556 वोटरों में 4541 ने किया मतदान, तेजस्वी, पारस व उपेंद्र कुशवाहा ने डाले वोट

पूर्व उपमुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, केंद्रीय मंत्री व हाजीपुर सांसद पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा के अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों ने मतदान किया।

हाजीपुर हिन्दुस्तान Malay Ojha Mon, 04 Apr 2022 05:53 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.