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Hajipur News: सफाईकर्मियों की हड़ताल से महनार की सफाई व्यवस्था चरमराई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: महानगर महनार के सफाईकर्मी तीन सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के पहले दिन ही शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है, जिससे गंदगी और दुर्गंध बढ़ रही है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि उनकी मांगों पर बातचीत की कोशिश हो रही है।

Hajipur News: सफाईकर्मियों की हड़ताल से महनार की सफाई व्यवस्था चरमराई

Hajipur News: महनार। सं.सू. तीन सूत्री मांगों को लेकर बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन एवं राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर नगर परिषद महनार के सफाईकर्मी गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के पहले ही दिन शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई। कई मोहल्लों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जमा होने लगा है। बारिश के मौसम में कचरा उठाव बंद रहने से गंदगी, दुर्गंध और संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ गई है। यदि हड़ताल लंबी चली तो शहर की स्वच्छता व्यवस्था पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि सफाई व्यवस्था एनजीओ के माध्यम से संचालित की जाती है।

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हड़ताल के बाद सफाईकर्मियों से लगातार संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक किसी कर्मी से बातचीत नहीं हो सकी है। एनजीओ को भी कार्यालय बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि सफाईकर्मियों से वार्ता कर उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा और जल्द से जल्द समाधान निकालकर शहर की सफाई व्यवस्था सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। कृत्यानंद सिंह

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