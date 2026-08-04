Hajipur News: सभी प्रखंडों 16 के चयनित पंचायतों एवं नगर निकाय क्षेत्रों में आज लगेंगे सहयोग शिविर

Hajipur News: आमजन की शिकायतों के त्वरित निष्पादन एवं सरकारी सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिला प्रशासन की सभी तैयारियां पूर्ण

Hajipur News: बिहार सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज की अवधारणा के अनुरूप आमजन को उनके निवास क्षेत्र के निकट ही विभिन्न सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने तथा लोक शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध निष्पादन के उद्देश्य से 05 अगस्त 2026 (बुधवार) को जिले के सभी प्रखंडों की चयनित पंचायतों एवं विभिन्न नगर निकायों में सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे।

सहयोग शिविर का आयोजन 04 अगस्त मंगलवार सार्वजनिक अवकाश होने के कारण अगले कार्य दिवस शिविर का आयोजन किया गया है। सहयोग पोर्टल के पोर्टल के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक शिकायत का अधिकतम 30 दिनों के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। इसी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए पंचायत एवं नगर निकाय स्तर पर सहयोग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं,ताकि आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। 05 अगस्त को आयोजित होने वाले शिविरों के सफल संचालन के लिए सभी संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने का निर्देश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया है।

शिविर में क्या होगा प्रत्येक शिविर में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहेंगे। शिविर में प्राप्त आवेदनों का तत्काल पंजीकरण,आवश्यकतानुसार सहयोग पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोडिंग तथा संबंधित विभाग को शीघ्र अग्रसारित करने की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट सहित सभी आवश्यक तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। साथ ही आमजन की सुविधा के लिए बैठने, पेयजल एवं अन्य आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाएं भी की गई हैं। प्रखंडों के इन चयनित पंचायत/स्थल पर लगेंगे शिविर 1. हाजीपुर-पहेतिया 2. भगवानपुर-रघुनाथपुर ईमादपुर 3. लालगंज-लक्ष्मीनारायणपुर 4. बिदुपुर-चकठकुर्सी कुसियारी 5. वैशाली-महम्मदपुर 6. राघोपुर-राघोपुर पूर्वी 7. महुआ-रसूलपुर मोबारक 8. गोरौल-बकसामा 9. चेहराकलां-रसलपुर फत्तह 10. राजापाकर-बखरी बड़ाई 11. जन्दाहा-विशनपुर बेदौलिया 12. पातेपुर-डभैच्छ 13. महनार-लावापुर नारायण 14. सहदेई बुजुर्ग-चकफैज 15. पटेढ़ी बेलसर-सोरहत्था 16. देसरी-जफराबाद नगर निकाय क्षेत्र में यहां लगेंगे शिविर 01.हाजीपुर नगर परिषद-वार्ड सं.21 एवं 28, संस्कृत महाविद्यालय, सुभाष चौक 02. महुआ नगर परिषद-वार्ड सं.06,सामुदायिक भवन 03. गोरौल नगर पंचायत-वार्ड सं.14,आंगनबाड़ी केन्द्र सं. 209, धाने गोरौल 04. पातेपुर नगर पंचायत-वार्ड सं.12,उर्दू स्कूल, अक्चाही 05. महनार नगर परिषद-वार्ड सं.06,बालक उच्च विद्यालय, महनार 06. लालगंज नगर परिषद-वार्ड सं.14,नगर भवन 07. जन्दाहा नगर पंचायत-वार्ड सं.10,नव० प्रा० विद्यालय, अरनिया

जिला प्रशासन की अपील जिला पदाधिकारी ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने निकट आयोजित सहयोग शिविर में पहुंचकर अपनी शिकायतों, समस्याओं एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदनों का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन आमजन की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। सहयोग पोर्टल अथवा सहयोग शिविर से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी एवं सहायता के लिए राज्य सरकार के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1100 पर संपर्क किया जा सकता है। -अमिताभ सिंह