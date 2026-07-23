Hajipur News: बाल विवाह मुक्त अभियान : प्रतियोगिता में बच्चों को किया सम्मानित

Hajipur News: जिले के भगवानपुर प्रखंड के शंभूपुर कोआरी स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चित्रकला, स्लोगन एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता में सफल विद्याथियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में बाल विवाह के प्रति जागरूकता बढ़ाना और शिक्षा के महत्व को समझाना है।

Hajipur News: जिले के भगवानपुर प्रखंड के शंभूपुर कोआरी स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित चित्रकला, स्लोगन एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता में सफल विद्याथियों को प्रशस्ति पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा के प्रति जागरूकता विकसित करना तथा उन्हें शिक्षा, सम्मान का अवसर और बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाना है। यह कार्यक्रम स्व. कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान एवं जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक आशुतोष कुमार ने कहा कि बाल विवाह बच्चों के उज्जवल भविष्य में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने तथा समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथा के विरुद्ध जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए अधिकार मित्र संतोष कुमार ने बाल विवाह से दुष्परिणामों पर विस्तार से चर्चा की।

मुख्य अतिथि का उद्बोधन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पंचायत की मुखिया अंजुला कुमारी ने कहा कि बाल विवाह केवल एक परिवार की नहीं,बल्कि पूरे समाज की समस्या हे। चित्रकला प्रतियोगिता में वंदना ने प्रथम, माही कुमारी ने द्वितीय तथा जानवी कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। स्लोगन प्रतियोगिता में सौम्या कुमारी को प्रथम,संध्या कुमारी को द्वितीय तथा नंदनी कुमारी को तृतीय स्थान प्राप्त की। इसी तरह निबंध प्रतियोगिता में सृष्टि कुमारी को प्रथम, अमीना को द्वितीय एवं प्रिया कुमार को तृतीय स्थान प्राथम किया। सभी सफल विद्यार्थियों को प्रशस्तिपत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। -जयप्रकाश