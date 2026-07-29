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Hajipur News: नप के कार्यपालक पदाधिकारी ने कांवर मार्ग का किया परिभ्रमण, तैयारियों का लिया जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: नगर परिषद के प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार दास ने कांवर पथ का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ भीड़ और सुविधा का आंकलन किया। लाइट लगाने, साफ-सफाई व्यवस्था को मजबूत करने और कुछ दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए साइन बोर्ड लगाने का भी निर्देश दिया गया।

Hajipur News: नप के कार्यपालक पदाधिकारी ने कांवर मार्ग का किया परिभ्रमण, तैयारियों का लिया जायजा

Hajipur News: नगर परिषद के प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार दास ने बुधवार को कांवर पथ का अधिकारियों के साथ परिभ्रमण कर प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया। कांवर पथ के अदलुपर, दिघी सहित अन्य स्थानों पर कांवरियों को होने वाली भीड़ और सुविधा आदि का आंकलन किया। इसी के साथ अदलपुर,गंडल पुल के पश्चिमी छोड़, पुराना गंडक पुल के पश्चिमी छोड़,त्रिमूर्ति चौक सहित यादव द्वार आदि पर लाइट लगाने के अलावा साफ-सफाई की पर्याप्त व्यवस्था रखने का निर्देश दिया। अंजानपीर चौक के पास मीट-मुर्गा और मछली की दुकानों को शुक्रवार,शनिवार और रविवार के दिन बंद रखने का निर्देश दिया है। साथ ही त्रिपाल या मोटे कपड़े से उसे ढ़क कर रखने का सख्त निर्देश जारी किया गया है।

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यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और भीड़ नियंत्रण के लिए जगह-जगह साइन बोर्ड लगाने का भी विभाग को निर्देश दिया है। अमिताभ सिंह

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