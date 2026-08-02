Hajipur News: लालगंज में सामान खरीदने निकले वृद्ध की पिकअप की ठोकर से मौत

Hajipur News: रविवार की सुबह हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन समेत फरार एक सप्ताह के भीतर पोझिया हाट के पास हादसे में यह दूसरी मौत की घटना पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के जरिए वाहन की पहचान में जुटी

Hajipur News: लालगंज-हाजीपुर मुख्यमार्ग में पोझिया पेट्रोल पंप के समीप रविवार की सुबह हुए सड़क हादसे में 71 वर्षीय वृद्ध रामप्रसाद दास की मौत हो गई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रामप्रसाद दास पोझिया चौक से घरेलू सामान खरीदकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान हाजीपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद चालक वाहन सहित फरार हो गया।

घटना के विवरण घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से परिजन घायल वृद्ध को इलाज के लिए लालगंज रेफरल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम में भेजने के लिए एंबुलेंस को लेकर काफी देर तक परिजनों और अस्पताल प्रशासन के लोगों के बीच बकझक होती रही। अस्पतालकर्मी रेफरल अस्पताल से शव को सदर अस्पताल हाजीपुर भेजने के लिए एंबुलेंस देने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि एंबुलेंस मरीज को लाने पहुंचाने के लिए है। घटना की सूचना मिलने पर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भाजपा नेता नवीन कुमार रेफरल अस्पताल पहुंचे। उनके हस्तक्षेप के बाद अस्पताल प्रशासन ने एंबुलेंस उपलब्ध कराया। उन्होंने डीएम वर्षा सिंह, सिविल सर्जन से भी दुर्घटना में मौत के शिकार हुए लोगों के लिए भी पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेजने के लिए एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। चालक की पहचान में जुटी पुलिस

पुलिस की कार्रवाई घटना की सूचना मिलते ही लालगंज थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस फरार पिकअप वाहन एवं चालक की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। इस हादसे से गांव में शोक का माहौल है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगालकर वाहन की पहचान करने में जुटी है। एक सप्ताह के अंदर लालगंज-हाजीपुर मुख्यमार्ग पर पोझिया में सड़क दुर्घटना में मौत की यह दूसरी घटना है। बीते सोमवार को लालगंज-हाजीपुर मुख्यमार्ग पर पोझिया हाट के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई थी। - दिलीप कुमार