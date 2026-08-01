Hajipur News: राघोपुर में रास्ते की विवाद में वृद्ध की गोली मारकर हत्या

घटना की जानकारी

विवाद का इतिहास

वहीं घटना की जानकारी के बाद वैशाली एसपी शुभांक मिश्रा भी राघोपुर पूर्वी स्थित घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन करने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी का आदेश दिया। फरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच और जरूरी साक्ष्य इकट्ठा किए। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मृत वृद्ध हरवंशु राय एवं आरोपी श्यामनंदन राय के बीच सड़क पर पिलर गाड़ने को लेकर दो वर्षों से विवाद चल रहा था। शुक्रवार को भी उसी विवाद को लेकर पंचायत हुई थी। जिसमें दोनों पक्ष पिलर हटाने को लेकर राजी हो गया था। शनिवार को हरवंशु राय की तरफ का पिलर उखाड़ दिया गया और भराई के लिए एक टेलर बालू गिड़ा दिया गया, लेकिन श्यमनंदन राय ने पिलर नहीं हटाया। उसी को लेकर हरवंशु राय और श्यामनंदन राय में विवाद हो गया। जिसके बाद श्यामनंदन राय, राजाराम राय और कारू राय के साथ मिलकर हरवंशु राय पर हमला कर दिया। झगड़े के दौरान श्यामनंदन राय ने नजदीक से देशी कट्टा से हरवंशु राय पर गोली चला दी, जो हरवंशु राय की बाईं आंख में लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।दो वर्षों से चल रहा है विवाद दो वर्ष पूर्व जुगेश्वर राय के पोती की शादी हुई थी। जिसमें आरोपी श्यामनंदन राय अपने घर के सामने सड़क पर पिलर गाड़ दिया था। शादी के समय श्यामनंदन राय को हरवंशु राय ने बारात की गाड़ी आने के लिए पिलर हटाने को कहा था। श्यामनंदन राय ने पिलर नहीं हटाया। जिसके बाद हरवंशु राय ने भी अपने घर के सामने पिलर गाड़ दिया। उसी समय से दोनों में पिलर हटाने को लेकर विवाद चल रहा था। इस सम्बन्ध में मृतक के बेटे शिव कुमार ने बताया की रास्ते को लेकर विवाद था। शुक्रवार को पंचायत भी हुई थी। श्यामनंदन राय भी मान गए थे, लेकिन आज सुबह उन्होंने अपना पिलर उखाड़ने से इन्कार कर दिया। जब मेरे पिता जी ने विरोध किया तो श्यामनंदन राय ने देशी कट्टा से गोली मार दिया और भाग गया। बयान... जुड़ावनपुर थाना अंतर्गत राघोपुर पूर्वी पंचायत में सुबह 8:00 के आसपास एक व्यक्ति हरवंशु राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। चश्मदीदों ने बताया कि श्याम नंदन राय पिता फागुन देव राय ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मामले के जब जांच पड़ताल की गई तो जानकारी मिली कि पहले से पिलर की हटाने को लेकर विवाद चल रहा था। कल शाम में भी पंचायत हुई थी। इस पर विवाद बढ़ गया। पहले से तैयारी कर आरोपी ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली बाईं आंख के पास लगी है। - शुभांक मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, वैशाली - रमेश भगत