छठ पूजा का वैज्ञानिक महत्व, इस जीवनशैली से कैंसर जैसी बीमारियां रहती हैं दूर

डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि छठ पूजा केवल आस्था का पर्व नहीं, बल्कि यह ‘प्रिवेंटिव हेल्थकेयर’ और ‘कैंसर-मुक्त जीवनशैली’ का एक संपूर्ण वैज्ञानिक विधान है। उपवास के दौरान शरीर की स्वस्थ कोशिकाएं पुरानी, क्षतिग्रस्त और म्यूटेटेड (प्री-कैंसरस) कोशिकाओं की पहचान कर खुद ही नष्ट कर देती हैं।

हाजीपुर, विनय मणि तिवारी। छठ पूजा केवल आस्था का पर्व नहीं, बल्कि यह ‘प्रिवेंटिव हेल्थकेयर’ और ‘कैंसर-मुक्त जीवनशैली’ का एक संपूर्ण वैज्ञानिक विधान है। यह कहना है पद्मश्री डॉ जितेंद्र सिंह का। कहते हैं कि प्रकृति स्वयं ही विज्ञान है। हम जितना प्रकृति के करीब आते हैं, उतना ही विज्ञान के करीब पहुंचते हैं। छठ महापर्व भी लोगों को प्रकृति से जोड़ने का एक पर्व है। वे कहते हैं कि महापर्व छठ में उपवास के दौरान शरीर की स्वस्थ कोशिकाएं पुरानी, क्षतिग्रस्त और म्यूटेटेड (प्री-कैंसरस) कोशिकाओं को पहचानकर खुद ही नष्ट कर देती हैं। इस ‘ऑटोफैगी’ प्रक्रिया से शरीर की आंतरिक सफाई होती है, जो ट्यूमर बनने के खतरे को रोकती है। इससे शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता सुधरती है, जिससे डायबिटीज और मोटापे पर नियंत्रण रहता है।

महापर्व छठ के दौरान किया गया कठोर अनुशासन मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देता है, जिससे तनाव सहने की क्षमता विकसित होती है। महापर्व छठ मन में प्रसन्नता लाता है। उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देना, हार्मोन को संतुलित करता है।

श्री साईं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (सिम्स) परिसर में कैंसर रोग विशेषज्ञ एंव पद्मश्री सम्मान से सम्मानित चिकित्सक डॉ जितेंद्र सिंह ने बातचीत के दौरान बताया कि चिकित्सा विज्ञान से मेरा नाता जितना पुराना है, उससे भी कहीं गहरा और पुराना संबंध मेरा छठ महापर्व से है। इसका मुख्य कारण यह है कि बचपन से ही मैंने अपने घर, परिवार और आसपास के वातावरण में छठ पूजा की पवित्रता और इसके कठोर नियमों को बहुत करीब से देखा है।

एक कैंसर का डॉक्टर होने के नाते उन्होंने यह महसूस किया कि छठ पूजा केवल आस्था का पर्व नहीं, बल्कि यह ‘प्रिवेंटिव हेल्थकेयर’ और ‘कैंसर-मुक्त जीवनशैली’ का एक संपूर्ण वैज्ञानिक विधान है। छठ महापर्व में 36 घंटे का निर्जला उपवास आत्मसंयम और अनुशासन का कठिन विधान है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, उपवास के दौरान शरीर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपनी सामान्य प्रक्रिया में बदलाव करता है।

उन्होंने कहा कि शुरुआती 12-14 घंटों में लीवर और मांसपेशियों में जमा ग्लाइकोजन का इस्तेमाल होता है, जिसके बाद शरीर ऊर्जा के लिए जमा वसा को जलाने लगता है और ‘कीटोन बॉडी’ का निर्माण होता है। उपवास के दौरान शरीर की स्वस्थ कोशिकाएं पुरानी, क्षतिग्रस्त और म्यूटेटेड (प्री-कैंसरस) कोशिकाओं को पहचानकर खुद ही नष्ट कर देती हैं। इस प्रक्रिया से शरीर की आंतरिक सफाई होती है, जो ट्यूमर बनने के खतरे को रोकती है।

विकसित होती है तनाव सहने की क्षमता महापर्व छठ के दौरान किए जाने वाले उपवास से शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता सुधरती है, जिससे डायबिटीज और मोटापे पर नियंत्रण रहता है। यह कठोर अनुशासन मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देता है, जिससे तनाव सहने की क्षमता विकसित होती है। व्रत मन में प्रसन्नता लाता है उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देना, हार्मोन को संतुलित करता है। भोर और संध्या के समय प्राकृतिक रोशनी मिलने से नींद का हार्मोन ‘मेलाटोनिन’ और प्रसन्नता का हार्मोन ‘सेरोटोनिन’ संतुलित रहता है, जिससे अनिद्रा और डिप्रेशन दूर होता है।

अर्घ्य देने में लागू होता है एक्वा थेरेपी का सिद्धांत यही नहीं जल में खड़े होकर अर्घ्य देने में एक्वा थेरेपी का सिद्धांत लागू होता है। ब्लड सर्कुलेशन मेनटेन होने के साथ जोड़ों के दर्द में भी राहत मिलता है। छठ में व्रती नदी या तालाब के पानी में नाभि या छाती तक खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। पानी का उत्प्लावन बल और हाइड्रोस्टैटिक दबाव शरीर के फिजियोलॉजी पर सीधा असर डालते हैं। यह ब्लड सर्कुलेशन को मेनटेन करता है। जल का दबाव शरीर के निचले हिस्सों की नसों को दबाता है, जिससे रक्त का प्रवाह हृदय और मस्तिष्क की ओर सुचारू रूप से होने लगता है। इससे जोड़ों में भी राहत मिलती है। घुटनों, रीढ़ की हड्डी और जोड़ों के दर्द से तुरंत राहत मिलती है। इसी सिद्धांत का उपयोग आधुनिक एक्वा थेरेपी में होता है।

ऋतु अनुकूल प्रसाद एंटी-ऑक्सीडेंट्स का खजाना छठ के प्रसाद में केला, डाभ, नींबू (चकोतरा), नारियल, गन्ना, अमरूद, आंवला, हल्दी और ठेकुआ शामिल होते हैं। यह चयन पूरी तरह से मौसम परिवर्तन और स्थानीय खाद्य पदार्थों के पोषण विज्ञान पर आधारित है। छठ के फल एंटी-ऑक्सीडेंट्स, विटामिन-सी और फ्लेवोनोइड्स से भरपूर होते हैं। कैंसर विज्ञान के अनुसार, एंटी-ऑक्सीडेंट्स शरीर में फ्री-रेडिकल्स को बेअसर करते हैं। इससे कोशिकाओं का ऑक्सीडेटिव स्ट्रैस रुकता है और कैंसर का खतरा घटता है। 100 ग्राम केले में लगभग 306 मिलीग्राम पोटैशियम होता है। उपवास के बाद पोटैशियम, सोडियम और प्राकृतिक शर्करा से भरपूर यह प्रसाद शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स को रिस्टोर कर थकावट और मांसपेशियों के खिंचाव को दूर करता है। अमरूद, गेहूं और चावल से मिलने वाला फाइबर आंतों की सफाई कर पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है।

स्वच्छता संक्रमण नियंत्रण में करता है मदद छठ महापर्व में घर, रसोई, पूजा सामग्री और घाटों की सफाई पर शून्य-सहनशीलता की नीति अपनाई जाती है। सुरक्षित जल, स्वच्छ भोजन और हाथों की सफाई से डायरिया, टाइफाइड और त्वचा संबंधी 80 फीसदी बीमारियों से बचा जा सकता है। छठ का यह कड़ा अनुशासन समाज में दैनिक जीवन के लिए स्वच्छता और हाइजीन की स्थायी आदतें विकसित करता है।