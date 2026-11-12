छठ पूजा का वैज्ञानिक महत्व, इस जीवनशैली से कैंसर जैसी बीमारियां रहती हैं दूर
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि छठ पूजा केवल आस्था का पर्व नहीं, बल्कि यह ‘प्रिवेंटिव हेल्थकेयर’ और ‘कैंसर-मुक्त जीवनशैली’ का एक संपूर्ण वैज्ञानिक विधान है। उपवास के दौरान शरीर की स्वस्थ कोशिकाएं पुरानी, क्षतिग्रस्त और म्यूटेटेड (प्री-कैंसरस) कोशिकाओं की पहचान कर खुद ही नष्ट कर देती हैं।
हाजीपुर, विनय मणि तिवारी। छठ पूजा केवल आस्था का पर्व नहीं, बल्कि यह ‘प्रिवेंटिव हेल्थकेयर’ और ‘कैंसर-मुक्त जीवनशैली’ का एक संपूर्ण वैज्ञानिक विधान है। यह कहना है पद्मश्री डॉ जितेंद्र सिंह का। कहते हैं कि प्रकृति स्वयं ही विज्ञान है। हम जितना प्रकृति के करीब आते हैं, उतना ही विज्ञान के करीब पहुंचते हैं। छठ महापर्व भी लोगों को प्रकृति से जोड़ने का एक पर्व है। वे कहते हैं कि महापर्व छठ में उपवास के दौरान शरीर की स्वस्थ कोशिकाएं पुरानी, क्षतिग्रस्त और म्यूटेटेड (प्री-कैंसरस) कोशिकाओं को पहचानकर खुद ही नष्ट कर देती हैं। इस ‘ऑटोफैगी’ प्रक्रिया से शरीर की आंतरिक सफाई होती है, जो ट्यूमर बनने के खतरे को रोकती है। इससे शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता सुधरती है, जिससे डायबिटीज और मोटापे पर नियंत्रण रहता है।
महापर्व छठ के दौरान किया गया कठोर अनुशासन मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देता है, जिससे तनाव सहने की क्षमता विकसित होती है। महापर्व छठ मन में प्रसन्नता लाता है। उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देना, हार्मोन को संतुलित करता है।
श्री साईं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (सिम्स) परिसर में कैंसर रोग विशेषज्ञ एंव पद्मश्री सम्मान से सम्मानित चिकित्सक डॉ जितेंद्र सिंह ने बातचीत के दौरान बताया कि चिकित्सा विज्ञान से मेरा नाता जितना पुराना है, उससे भी कहीं गहरा और पुराना संबंध मेरा छठ महापर्व से है। इसका मुख्य कारण यह है कि बचपन से ही मैंने अपने घर, परिवार और आसपास के वातावरण में छठ पूजा की पवित्रता और इसके कठोर नियमों को बहुत करीब से देखा है।
एक कैंसर का डॉक्टर होने के नाते उन्होंने यह महसूस किया कि छठ पूजा केवल आस्था का पर्व नहीं, बल्कि यह ‘प्रिवेंटिव हेल्थकेयर’ और ‘कैंसर-मुक्त जीवनशैली’ का एक संपूर्ण वैज्ञानिक विधान है। छठ महापर्व में 36 घंटे का निर्जला उपवास आत्मसंयम और अनुशासन का कठिन विधान है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, उपवास के दौरान शरीर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपनी सामान्य प्रक्रिया में बदलाव करता है।
उन्होंने कहा कि शुरुआती 12-14 घंटों में लीवर और मांसपेशियों में जमा ग्लाइकोजन का इस्तेमाल होता है, जिसके बाद शरीर ऊर्जा के लिए जमा वसा को जलाने लगता है और ‘कीटोन बॉडी’ का निर्माण होता है। उपवास के दौरान शरीर की स्वस्थ कोशिकाएं पुरानी, क्षतिग्रस्त और म्यूटेटेड (प्री-कैंसरस) कोशिकाओं को पहचानकर खुद ही नष्ट कर देती हैं। इस प्रक्रिया से शरीर की आंतरिक सफाई होती है, जो ट्यूमर बनने के खतरे को रोकती है।
विकसित होती है तनाव सहने की क्षमता
महापर्व छठ के दौरान किए जाने वाले उपवास से शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता सुधरती है, जिससे डायबिटीज और मोटापे पर नियंत्रण रहता है। यह कठोर अनुशासन मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देता है, जिससे तनाव सहने की क्षमता विकसित होती है। व्रत मन में प्रसन्नता लाता है उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देना, हार्मोन को संतुलित करता है। भोर और संध्या के समय प्राकृतिक रोशनी मिलने से नींद का हार्मोन ‘मेलाटोनिन’ और प्रसन्नता का हार्मोन ‘सेरोटोनिन’ संतुलित रहता है, जिससे अनिद्रा और डिप्रेशन दूर होता है।
अर्घ्य देने में लागू होता है एक्वा थेरेपी का सिद्धांत
यही नहीं जल में खड़े होकर अर्घ्य देने में एक्वा थेरेपी का सिद्धांत लागू होता है। ब्लड सर्कुलेशन मेनटेन होने के साथ जोड़ों के दर्द में भी राहत मिलता है। छठ में व्रती नदी या तालाब के पानी में नाभि या छाती तक खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। पानी का उत्प्लावन बल और हाइड्रोस्टैटिक दबाव शरीर के फिजियोलॉजी पर सीधा असर डालते हैं। यह ब्लड सर्कुलेशन को मेनटेन करता है। जल का दबाव शरीर के निचले हिस्सों की नसों को दबाता है, जिससे रक्त का प्रवाह हृदय और मस्तिष्क की ओर सुचारू रूप से होने लगता है। इससे जोड़ों में भी राहत मिलती है। घुटनों, रीढ़ की हड्डी और जोड़ों के दर्द से तुरंत राहत मिलती है। इसी सिद्धांत का उपयोग आधुनिक एक्वा थेरेपी में होता है।
ऋतु अनुकूल प्रसाद एंटी-ऑक्सीडेंट्स का खजाना
छठ के प्रसाद में केला, डाभ, नींबू (चकोतरा), नारियल, गन्ना, अमरूद, आंवला, हल्दी और ठेकुआ शामिल होते हैं। यह चयन पूरी तरह से मौसम परिवर्तन और स्थानीय खाद्य पदार्थों के पोषण विज्ञान पर आधारित है। छठ के फल एंटी-ऑक्सीडेंट्स, विटामिन-सी और फ्लेवोनोइड्स से भरपूर होते हैं। कैंसर विज्ञान के अनुसार, एंटी-ऑक्सीडेंट्स शरीर में फ्री-रेडिकल्स को बेअसर करते हैं। इससे कोशिकाओं का ऑक्सीडेटिव स्ट्रैस रुकता है और कैंसर का खतरा घटता है। 100 ग्राम केले में लगभग 306 मिलीग्राम पोटैशियम होता है। उपवास के बाद पोटैशियम, सोडियम और प्राकृतिक शर्करा से भरपूर यह प्रसाद शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स को रिस्टोर कर थकावट और मांसपेशियों के खिंचाव को दूर करता है। अमरूद, गेहूं और चावल से मिलने वाला फाइबर आंतों की सफाई कर पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है।
स्वच्छता संक्रमण नियंत्रण में करता है मदद
छठ महापर्व में घर, रसोई, पूजा सामग्री और घाटों की सफाई पर शून्य-सहनशीलता की नीति अपनाई जाती है। सुरक्षित जल, स्वच्छ भोजन और हाथों की सफाई से डायरिया, टाइफाइड और त्वचा संबंधी 80 फीसदी बीमारियों से बचा जा सकता है। छठ का यह कड़ा अनुशासन समाज में दैनिक जीवन के लिए स्वच्छता और हाइजीन की स्थायी आदतें विकसित करता है।
पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करता है छठ
छठ पूजा में प्लास्टिक का पूर्ण बहिष्कार होता है। इसमें केवल मिट्टी के दीये, बांस के सूप-दउरा और पीतल -तांबे के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी और बांस के बर्तनों का उपयोग हमें प्लास्टिक में मौजूद घातक रसायनों और माइक्रोप्लास्टिक्स के संपर्क से बचाता है, जो कैंसर पैदा करने वाले प्रमुख कारण माने जाते हैं। इसके साथ ही, जलस्रोतों जैसे नदियों और तालाबों की सामूहिक सफाई और प्रकृति के निकट समय बिताने से शरीर में स्ट्रैस हार्मोन ‘कोर्टिसोल’ का स्तर घटता है, जो शरीर के नेचुरल किलर सेल्स को मजबूत बनाकर बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।