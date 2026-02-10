हाजीपुर से पटना 2 घंटे का सफर! गांधी सेतु पर लगा भीषण जाम, रेंग रहीं गाड़ियां

संक्षेप: महात्मा गांधी सेतु पर हाजीपुर से पटना वाले लेन पर भीषण जाम लग गया है। इससे हाजीपुर से पटना जाने में 2 घंटे से अधिक का समय लग रहा है। गाड़ियां रेंगते हुए चल रही हैं, जिससे वाहन चालक परेशान हैं।

बिहार की राजधानी पटना और हाजीपुर को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु पर भीषण जाम लग गया है। मंगलवार रात को गांधी सेतु पर गाड़ियां रेंगते हुए चल रही हैं। इससे हाजीपुर से पटना जाने में दो घंटे से भी अधिक समय लग रहा है। बताया जा रहा है कि पटना स्थित जीरो माइल पर गाड़ियां धीरे-धीरे निकल रही हैं। इससे गांधी सेतु पर हाजीपुर से पटना लेन में भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है।

जानकारी के अनुसार, महात्मा गांधी सेतु पर पासवान चौक से जीरो माइल तक वाहन रेंगते हुए चल रहे हैं। गंगा ब्रिज थानाध्यक्ष ने कहा कि गांधी सेतु पर पूर्वी लेन में रात 9 बजे के बाद से भीषण जाम है। हालांकि, पश्चिमी लेन पर गाड़ियां आसानी से आ-जा रही हैं।

वैकल्पिक रास्ता- अगर आप रात में हाजीपुर से पटना की तरफ सफर करना चाह रहे हैं और गांधी सेतु पर भीषण जाम की स्थिति है। ऐसी स्थिति में आप वैकल्पिक मार्ग का चयन कर सकते हैं। हाजीपुर से सोनपुर की ओर जाकर जेपी सेतु पकड़ लें। यहां से जेपी गंगा पथ होकर बिना किसी रुकावट के आप सीधे पटना पहुंच सकते हैं। जेपी सेतु पर फिलहाल ट्रैफिक जाम की कोई समस्या नहीं है। हालांकि, इस पुल पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है।