हाजीपुर से पटना 2 घंटे का सफर! गांधी सेतु पर लगा भीषण जाम, रेंग रहीं गाड़ियां
महात्मा गांधी सेतु पर हाजीपुर से पटना वाले लेन पर भीषण जाम लग गया है। इससे हाजीपुर से पटना जाने में 2 घंटे से अधिक का समय लग रहा है। गाड़ियां रेंगते हुए चल रही हैं, जिससे वाहन चालक परेशान हैं।
बिहार की राजधानी पटना और हाजीपुर को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु पर भीषण जाम लग गया है। मंगलवार रात को गांधी सेतु पर गाड़ियां रेंगते हुए चल रही हैं। इससे हाजीपुर से पटना जाने में दो घंटे से भी अधिक समय लग रहा है। बताया जा रहा है कि पटना स्थित जीरो माइल पर गाड़ियां धीरे-धीरे निकल रही हैं। इससे गांधी सेतु पर हाजीपुर से पटना लेन में भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है।
जानकारी के अनुसार, महात्मा गांधी सेतु पर पासवान चौक से जीरो माइल तक वाहन रेंगते हुए चल रहे हैं। गंगा ब्रिज थानाध्यक्ष ने कहा कि गांधी सेतु पर पूर्वी लेन में रात 9 बजे के बाद से भीषण जाम है। हालांकि, पश्चिमी लेन पर गाड़ियां आसानी से आ-जा रही हैं।
वैकल्पिक रास्ता-
अगर आप रात में हाजीपुर से पटना की तरफ सफर करना चाह रहे हैं और गांधी सेतु पर भीषण जाम की स्थिति है। ऐसी स्थिति में आप वैकल्पिक मार्ग का चयन कर सकते हैं। हाजीपुर से सोनपुर की ओर जाकर जेपी सेतु पकड़ लें। यहां से जेपी गंगा पथ होकर बिना किसी रुकावट के आप सीधे पटना पहुंच सकते हैं। जेपी सेतु पर फिलहाल ट्रैफिक जाम की कोई समस्या नहीं है। हालांकि, इस पुल पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है।
बता दें कि हाजीपुर से पटना की दूरी महज 20 किलोमीटर है। महात्मा गांधी सेतु होकर सीधे दोनों शहरों के बीच आवागमन होता है। उत्तर बिहार से राजधानी आने-जाने वालों के लिए भी यह अहम मार्ग है। ऐसे में इस पर ट्रैफिक का दबाव हमेशा रहता है। महात्मा गांधी सेतु पर चार लेन बने हुए हैं। दो लेन पूर्वी और दो लेन पश्चिमी लेन में हैं। पूर्वी लेन पर भीषण जाम की स्थिति है। हाजीपुर से पटना आने-जाने वाले वाहन चालक इसी लेन का इस्तेमाल करते हैं। गांधी सेतु पर लंबे समय बाद भीषण जाम की स्थिति बनी है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।और पढ़ें