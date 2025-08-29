हाजीपुर में डबल डेकर फ्लाई ओवर बनेगा, उत्तर बिहार से पटना आना-जाना होगा आसान

उत्तर बिहार के विभिन्न शहरों से राजधानी पटना आना और जाना आसान हो जाएगा। हाजीपुर में 500 करोड़ रुपये की लागत से नया फ्लाईओवर बनेगा। जिन गाड़ियों को शहर के अंदर नहीं आना वे ऊपरी डेक का इस्तेमाल कर सीधे शहर से बाहर निकल जाएंगी।

हाजीपुर ही नहीं, राजधानी पटना और उत्तर बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है। हाजीपुर में 500 करोड़ रुपये की लागत से डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण जल्द ही शुरू होगा। इसको लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने तैयारी शुरू कर दी है। हाजीपुर के रामाशीष चौक और पासवान चौक के बीच पांच किलोमीटर लंबा 12 लेन का डबल डेकर फ्लाईओवर बनेगा। इससे छपरा-हाजीपुर हाईवे और मुजफ्फरपुर-हाजीपुर हाईवे को भी रामाशीष चौक पर मिलाया जाएगा। इस फ्लाईओवर के बनने से हाजीपुर में जाम की समस्या से निजात मिलेगी। साथ ही पटना से उत्तर बिहार आना-जाना और आसान हो जाएगा।

इसक परियोजना की कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। डीपीआर भी तैयार है। सितंबर की शुरुआत में टेंडर होगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को दो साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह उत्तर बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर होगा। 'गेट-वे ऑफ नॉर्थ बिहार' कहे जाने वाले हाजीपुर के रामाशीष चौक पर इस फ्लाईओवर के निर्माण के बाद वाहन चालकों को काफी सहूलियत होगी। पटना से मुजफ्फरपुर जाने वालों को भी अब रामाशीष चौक और पासवान चौक का जाम नहीं झेलना पड़ेगा।

वैशाली की डीएम वर्षा सिंह ने कहा कि डबल डेकर फ्लाई ओवर बन जाने से हाजीपुर के रामाशीष चौक से लेकर गांधी सेतु के बीच की जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। जिन वाहनों को शहर में आना होगा, वे नीचे से आ जाएंगे। साथ ही जिन्हें उत्तर बिहार के अन्य शहरों में जाना होगा, वे ऊपर-ऊपर ही निकल जाएंगे। इस परियोजना से हाजीपुर शहर के विकास को पंख लगेंगे। बड़े शहरों सी भव्यता हाजीपुर को भी प्रदान होगी।

पांच किलोमीटर में 150 पिलर बनेंगे डबल डेकर फ्लाई ओवर छपरा-ओवरब्रिज और मुजफ्फपुर-हाजीपुर एनएच-22 के रेलवे ओवरब्रिज से जुड़ेगा। इसकी मजबूती के लिए 5 किलोमीटर के अंदर 150 पिलर बनाए जाएंगे। यही नहीं, बीएसएनल गोलंबर को और भव्य किया जाएगा। सौंदर्यीकरण की अलग से योजना बनेगी।

ईंधन और समय दोनों बचेगा उत्तर बिहार के मुजफ्फपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, शिवहर, बेतिया, छपरा, सीवान से आने वाली छोटी और बड़ी गाड़ियां हाजीपुर के जरिए ही गांधी सेतु पर जाती हैं। वर्तमान में रामाशीष चौक, पासवान चौक समेत अन्य चौक चौराहों पर ट्रैफिक धीमा हो जाता है। रोजाना सुबह 10 बजे और शाम में यही स्थिति रहती है। कई बार भीषण जाम में घंटों गाड़ियां रेंगती रहती हैं, इससे समय और ईंधन दोनों बर्बाद होता है।