हाजीपुर और अररिया की हवा खराब; पटना में भी प्रदूषण बढ़ा, जानें बाकी जिलों का AQI

संक्षेप: बिहार के हाजीपुर और अररिया की हवा बेहद खराब हो गई है। पूर्णिया, बेगूसराय और राजगीर में हवा संतोषजनक स्थिति में रही तो पटना सहित 13 शहरों में प्रदूषण मध्यम स्तर का रहा। विशेषज्ञों के अनुसार जैसे-जैसे ठंड बढ़ती जाएगी हवा की गुणवत्ता में खराबी दर्ज की जाएगी।

Tue, 2 Dec 2025 03:06 PM

ठंड बढ़ने के साथ ही सूबे के शहरों में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। सोमवार को राज्य में हाजीपुर राज्य का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 225 पर पहुंच गया। हाजीपुर के साथ अररिया की हवा भी खराब श्रेणी में पहुंच गई। यहां एक्यूआई 206 दर्ज किया गया। पटना में भी रविवार के मुकाबले सोमवार को प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई। यहां समनपुरा और गांधी मैदान के इलाके में प्रदूषण का स्तर अधिक रहा। पटना का वायु गुणवत्ता सूचकांक 139 दर्ज किया गया। राज्य में सबसे बेहतर स्थिति बेगूसराय में रही जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 83 दर्ज किया गया।

राज्य के किसी भी शहर में सोमवार को स्वच्छ हवा की श्रेणी में वायु गुणवत्ता सूचकांक नहीं पाया गया। पूर्णिया, बेगूसराय और राजगीर में हवा संतोषजनक स्थिति में रही तो पटना सहित 13 शहरों में प्रदूषण मध्यम स्तर का रहा। अधिकतर शहरों में पीएम 2.5 और पीएम 10 मानक से अधिक दर्ज हुए। विशेषज्ञों के अनुसार जैसे-जैसे ठंड बढ़ती जाएगी हवा की गुणवत्ता में खराबी दर्ज की जाएगी। हवा की गति धीमी होने की वजह से आने वाले दिनों में प्रदूषकों की मात्रा में बढ़ोतरी के आसार हैं।

खराब श्रेणी हाजीपुर 225

अररिया 206

मध्यम श्रेणी भागलपुर 112

बिहारशरीफ 124

बक्सर 120

गया 127

कटिहार 114

किशनगंज 132

मौंगराहा 177

मोतिहारी 111

मुंगेर 157

मुजफ्फरपुर 124

पटना 139

सहरसा 120

सासाराम 146

संतोषजनक श्रेणी

पूर्णिया 100

बेगूसराय 83