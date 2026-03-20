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आसमान से हुई 'पत्थरों की बारिश', इधर-उधर भागने लगे लोग; पूरे शहर में अफरातफरी

Mar 20, 2026 09:08 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, फारबिसगंज (अररिया)
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अररिया जिले के फारबिसगंज में शुक्रवार शाम को मौसम बिगड़ गया। तेज आंधी से छप्पर उड़ गए। बारिश के साथ पत्थरों की तरह आसमान से ओले गिरने लगे। दहशत के मारे लोग इधर-उधर भागते नजर आए।

आसमान से हुई 'पत्थरों की बारिश', इधर-उधर भागने लगे लोग; पूरे शहर में अफरातफरी

बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज शहर में शुक्रवार की देर शाम अचानक आई तेज आंधी और ओलावृष्टि ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया। करीब 30 से 35 मिनट तक लगातार पत्थर जैसे ओलों की बारिश होती रही, जिससे शहर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। ओलों का आकार भले ही छोटा था, लेकिन उनकी तेज रफ्तार और घनत्व ने लोगों को डराकर रख दिया। खासकर चारपहिया वाहन चालकों और राहगीरों को अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागना पड़ा। लोग पेट्रोल पंप, मॉल और आसपास के प्रतिष्ठानों में छिपकर खुद को सुरक्षित करने की कोशिश करते नजर आए।

तेज आंधी के चलते कई घरों के छप्पर उड़ने की भी सूचना है। शहर के भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप का शेड भी उखड़ गया, हालांकि इस घटना में कई लोग बाल-बाल बच गए। पेट्रोल पंप के मालिक तमाल सेन ने बताया कि आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का यह दृश्य बेहद भयावह रहा। उन्होंने कहा कि इस तरह की “पत्थर की बारिश” उन्होंने पहली बार देखी, मानो आसमान से पत्थरों की चादर बिछ गई हो।

फारबिसगंज में बिगड़ा मौसम, आंधी से पेट्रोल पंप का शेड टूटा

घटना के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है और शहर के विभिन्न इलाकों की जानकारी लिया जा रहा है। समाचार लिखे जाने तक बारिश जारी है, हालांकि आंधी की तीव्रता कुछ कम हो गई है। इसके बावजूद शहर में हलचल और परेशानियों का दौर अभी भी जारी है। यह ऐसा समय है जब ईद की लगभग समाप्ति और अलविदा जुमे के बाद शहर में सैलाब सा उमड़ा हुआ है। ऐसे में लोगों को जान बचाने की आफत देखी गई।

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इस संबंध में एसडीओ ने बताया कि काफी ओलावृष्टि और आंधी के साथ बारिश हुई है। शहर का जायजा लिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के भी सुधि लेने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा सहित तमाम अधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी भी इस मामले में सक्रिय हैं।

(रिपोर्ट- फारबिसगंज निज संवाददाता)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

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