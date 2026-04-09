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नीतीश खेल जाते ये पारी तो बनता एक रिकॉर्ड, लिस्ट में 8वें नंबर पर ही रह गए बिहार सीएम

Apr 09, 2026 10:46 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद की शुक्रवार को शपथ लेने के बाद अगले सप्ताह तक बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने वाले हैं। हालांकि, अगर वह अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा करते तो उनके नाम एक और रिकॉर्ड बन जाता। 

नीतीश खेल जाते ये पारी तो बनता एक रिकॉर्ड, लिस्ट में 8वें नंबर पर ही रह गए बिहार सीएम

Nitish Kumar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद बनने के बाद वे कुछ दिनों में ही वह मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे और केंद्रीय राजनीति का रुख करेंगे। बीते दो दशक से बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार के नाम सर्वाधिक 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड कायम है। अगर नीतीश 2025 से 2030 तक बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर लेते, तो उनके नाम एक और रिकॉर्ड बन जाता।

दरअसल, नीतीश भले ही सबसे ज्यादा बार सीएम बनने वाले देश के पहले नेता हैं, लेकिन वह सबसे लंबी अवधि वाले मुख्यमंत्री नहीं हैं। इस लिस्ट में वह अभी 8वें नंबर पर हैं। नीतीश अगले सप्ताह बिहार सीएम का पद छोड़ने वाले हैं। इसके संकेत उन्होंने गुरुवार को दिल्ली में मीडिया से बातचीत में खुद दिए।

नीतीश कुमार यदि आगामी 14 अप्रैल (संभावित तारीख) को इस्तीफा देते हैं, तो वह 19 साल 236 दिनों तक मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके होंगे। इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल निभाने वाले नेताओं में वह देश में आठवें नंबर पर ही रह जाएंगे।

हालांकि, अगर नीतीश वर्ष 2025 से 2030 का कार्यकाल पूरा करते तो पवन कुमार चामलिंग (सिक्किम) के बाद देश के दूसरे नंबर की लंबी अवधि के सीएम हो जाते। हालांकि, यह अब संभव नहीं लग रहा है। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक काल में 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इतनी बार सीएम की शपथ लेने वाले वह देश के पहले राजनेता हैं।

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नीतीश कुमार देश के शीर्ष सदन राज्यसभा जाना चाहते थे। उनकी यह साध पूरी हो गई है। इसके पहले वे अन्य तीनों सदन लोकसभा, बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। अब जबकि वे बिहार की राजनीति से विदा हो रहे हैं तो पक्ष-विपक्ष, सभी के नेता मुक्तकंठ से यह कह रहे हैं कि नीतीश ने राज्य की तस्वीर बदली है। उन्होंने सुशासन और सेवा की अपनी प्रतिबद्धता से लंबी लकीर खींची है, उसे बरकरार रखना आने वाले मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। एनडीए के सभी घटक दलों के नेता बार-बार यह कह रहे हैं कि नई सरकार भी नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में चलेगी।

सब कुछ नीतीश कुमार के नेतृत्व में तय हो रहा- नितिन नवीन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गुरुवार को कहा कि एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। सब कुछ समय के साथ चल रहा है। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। गठबंधन धर्म का भाजपा ने हमेशा सम्मान किया है। यही कारण है कि सभी घटक दलों को हम पर विश्वास है। बिहार में सत्ता में बदलाव से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया नीतीश कुमार के नेतृत्व में तय हुई है और उसी के अनुसार सब चीजें चल रही हैं।

जेडीयू के वरीय नेता एवं बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नई सरकार नीतीश मॉडल पर ही चलेगी और काम करेगी। नीतीश कुमार ने बिहार को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया है, उसे बनाए रखा जाएगा। उनकी विरासत संरक्षित रहेगी।

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नीतीश कुमार की संसदीय यात्रा:

  • लोकसभा सांसद: 6 बार (16 वर्ष)
  • विधायक : दो बार (4 वर्ष)
  • विधानपार्षद (MLC) : चार बार (20 वर्ष)
  • राज्यसभा सांसद पहली बार बन रहे हैं

देश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं की सूची-

  • पवन कुमार चामलिंग, सिक्किम- 24 वर्ष, 165 दिन
  • नवीन पटनायक, ओडिशा- 24 वर्ष, 99 दिन
  • ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल- 23 वर्ष, 137 दिन
  • गेंगोंग अपांग, अरुणाचल प्रदेश- 22 वर्ष, 250 दिन
  • लाल थानहवला, मिजोरम- 22 वर्ष, 60 दिन
  • वीरभद्र सिंह, हिमाचल प्रदेश- 21 वर्ष, 13 दिन
  • माणिक सरकार, त्रिपुरा- 19 वर्ष, 363 दिन
  • नीतीश कुमार, बिहार- 19 वर्ष, 231 दिन

(पटना से हिन्दुस्तान ब्यूरो की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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