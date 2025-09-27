ज्ञानेश कुमार 4 अक्टूबर से दो दिन के बिहार दौरे पर, चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले फाइनल रिव्यू

बिहार चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग 4-5 अक्टूबर को दो दिन के बिहार दौरे पर आएगा। दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्त शामिल रहेंगे। चुनाव आयोग की उच्चस्तरीय टीम द्वारा राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का बिहार दौरा 4-5 अक्टूबर को होगा। इस दौरे में मुख्य चुनाव आयुक्त एवं दोनों निर्वाचन आयुक्त शामिल रहेंगे। चुनाव आयोग की उच्चस्तरीय टीम द्वारा राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। चुनाव आयोग इसके पहले तीन अक्टूबर को नई दिल्ली के द्वारिका स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट परिसर में बिहार विधानसभा चुनाव के पर्यवेक्षकों के साथ बैठक करेगी। इस बैठक में सामान्य, पुलिस, व्यय तीनों पर्यवेक्षक शामिल रहेंगे। बिहार चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद किसी भी दिन चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की जा सकती है।

बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अपने अंतिम चरण में है। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। चुनाव तैयारियों की समीक्षा करते समय आयोग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, शीर्ष पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों और राज्य के चुनाव अधिकारियों से मुलाकात करता है।

वहीं एसआईआर का विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष ने दावा किया है कि इस प्रक्रिया से करोड़ों वास्तविक नागरिकों के मतदान अधिकार छिन जाएंगे। आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि वह किसी भी पात्र नागरिक को मतदाता सूची से बाहर नहीं होने देगा, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो।