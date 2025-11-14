Gurua Result LIVE: गुरुआ चुनाव नतीजा, RJD के विनय कुमार को हरा पाएंगे भाजपा के उपेंद्र प्रसाद?
संक्षेप: Gurua Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में गुरुआ सीट पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के मौजूदा विधायक विनय कुमार की लगातार दूसरी जीत होगी या भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उपेंद्र प्रसाद इस बार RJD को हरा पाएंगे, ये आज सुबह 8 बजे शुरू हो रही मतगणना के नतीजों से पता चलेगा।
Gurua Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में गया जिले की गुरुआ सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। गुरुआ सीट पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के मौजूदा विधायक विनय कुमार और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उपेंद्र प्रसाद के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। 2020 के चुनाव में विनय कुमार ने भाजपा के राजीव नंदन दंगी को 6 हजार से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। बता दें कि इस चुनाव में गुरुआ सीट पर 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान हुआ था। सीट की मतगणना गया में बनाए गए काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी और सबकी नजर पहले राउंड की गिनती से ही विनय कुमार और उपेंद्र प्रसाद के बीच आगे-पीछे और फासले पर होगी।
बता दें कि सबसे पहले पोस्टल बैलट की गिनती होती है और उसके बाद ईवीएम के वोट गिने जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के भरोसेमंद अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान की साइट पर बार-बार आइए और पूरे राज्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र, जिले और अपनी सीट की मतगणना का अपडेट लेते रहिए।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 11 नवंबर को गुरुआ विधानसभा सीट पर मतदान हुआ। बिहार में 2020 में हुए पिछले विधानसभा चुनावों में, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार विनय कुमार ने गुरुआ निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की, उन्हें 70,761 वोट मिले, जो कुल वोटों का 39.55 प्रतिशत था। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी, भारतीय जनता पार्टी के राजीव नंदन को हराया, जिन्हें 64,162 वोट मिले थे।
गुरुआ विधानसभा सीट सामान्य श्रेणी की है। 2011 की जनगणना के अनुसार, इसकी कुल जनसंख्या 426171 है, जिसमें 98.78 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और 1.22 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति (एससी) की आबादी 32.4 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की आबादी 0.03 प्रतिशत है। वहीं, यादव, कुशवाहा और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की अच्छी-खासी तादाद है। चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची को अपडेट किया गया है, जिससे युवा और प्रवासी मजदूरों की भागीदारी बढ़ी।