खान सर VS रौशन आनंद की लड़ाई में गुरु रहमान किसके साथ, रिजल्ट खरीद-बिक्री पर भी बोले

खान सर VS रौशन आनंद सर की लड़ाई में अब गुरु रहमान की एंट्री हुई है। गुरु रहमान ने कहा है कि खान बहुत झूठ बोलता है। उन्होंने कहा है कि खान सुबह क्या बोलेगा, दोपहर में क्या बोलेगा और रात को क्या बोल देगा कुछ पता ही नहीं है।

बिहार में इन दिनों खान सर VS रौशन आनंद सर की लड़ाई चर्चा में है। दोनों ही शिक्षकों के कोचिंग सेंटर के छात्र पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं लेकिन टीचरों का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इस विवाद में पटना के एक और मशहूर टीचर की एंट्री हुई है। जी हां, गुरु रहमान ने इस प्रकरण में अपनी राय रखी है। गुरु रहमान ने खुलकर बताया है कि खान सर VS रौशन आनंद की लड़ाई में आखिर वो किसके साथ हैं। इतना ही नहीं गुरु रहमान ने रिजल्ट की खरीद-फरोख्त पर भी अपनी बात रखी है।

गुरु रहमान ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा, 'खान और रौशन के बीच झूठे वर्चस्व की लड़ाई और तथाकथित भौतिकवादी व्यवसायिक लड़ाई में रौशन का अपने भाई को खो देना एक ह्रदयविदारक घटना है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो उनके भाई को अपने चरणों में स्थान दें। साथ ही साथ रौशन आनंद और उनके माता-पिता तथा परिजनों की सहनशीलता बढ़े। इस दुख की घड़ी में मैं प्रत्येक पल रौशन के साथ हूं। मैंने सिर्फ यह देखा है इस लड़ाई में कि साल 2018 में खान ने जिस भयावह रूप में इस लड़ाई की शुरुआत की थी उसे अन्य लोगों ने भी शुरू कर दिया था कि हम रिजल्ट लाएं..हम रिजल्ट लाएं। रिजल्ट खरीद-बिक्री के संबंध में दोनों के बीच खराब संबंध चल रहा था।

इस बार तो अति हो गई है। लेकिन खान झूठ बहुत ज्यादा बोलता है। सुबह क्या बोलेगा, दोपहर में क्या बोलेगा और रात में क्या बोलेगा यह नहीं पता है। दोनों का यहीं उद्देश्य है कि भीड़ दिखनी चाहिए रिजल्ट हो या नाा हो। कई बार मेरे बच्चों को भी वो लोग ले गए हैं। लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि प्रिंस के हत्यारों को चाहे कोई भी हो उसको सजा मिलनी चाहिए।'

जाहिर है पटना में दो कोचिंग सेंटरों के मालिकों की लड़ाई ने बिहार में बेलगाम कोचिंग सेंटरों और उनकी मनमानी की पोल खोल दी है। इस विवाद की शुरुआत तो 02 जून को खान कोचिंग सेंटर पर मारपीट और तोड़फोड़ से शुरू हुई लेकिन अब इसमें रौशन आनंद सर के भाई की मौत ने पूरे प्रकरण को और भी बड़ा बना दिया है। खान कोचिंग सेंटर पर हमले के आरोपी ज्ञान बिंदु जी.एस. एकेडमी के मालिक रौशन आनंद जेल की हवा भी खा चुके हैं। उनके जेल में रहने के दौरान ही नेपाल में रौशन आनंद सर के छोटे भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मौत की जांच अभी चल रही है।

हालांकि, जमानत पर जेल से बाहर आते ही रौशन आनंद सर ने खान सर पर उनकी भाई की हत्या कराने का संगीन आरोप जरुर मढ़ दिया। खान सर ने पूरे प्रकरण पर अपनी सफाई दी और वीडियो जारी कर कहा कि वो प्रिंस यादव की मौत से बेहद दुखी हैं। प्रिंस यादव को श्रद्धांजलि देते हुए खान सर ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी। खान कोचिंग सेंटर में फायरिंग से संबंधित एक अन्य मामले में फैजल खान उर्फ खान सर भी आरोपी हैं। हालांकि, अदालत ने उन्हें फिलहाल राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। रौशन आनंद सर का आरोप है कि खान सर ने उन्हें झूठे केस में फंसाया है।

सियासत भी है खूब गरम बिहार में इस मुद्दे को लेकर सियासत भी गरम है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को खत लिखकर प्रिंस यादव की मौत की सीबीआई से जांच कराने की मांग उठाई तो रामकृपाल यादव ने उन्हें जवाब दिया है कि सरकार इस मामले पर अपना काम कर रही है और तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटी ना सेकें। इधर तेजस्वी यादव के भाई और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि खान सर ने ही प्रिंस यादव की हत्या करवाई है। जदयू नेता संजय सिंह ने कहा है कि सरकार इस मामले में जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी कराएगी।