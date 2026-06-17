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खान सर VS रौशन आनंद की लड़ाई में गुरु रहमान किसके साथ, रिजल्ट खरीद-बिक्री पर भी बोले

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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खान सर VS रौशन आनंद सर की लड़ाई में अब गुरु रहमान की एंट्री हुई है। गुरु रहमान ने कहा है कि खान बहुत झूठ बोलता है। उन्होंने कहा है कि खान सुबह क्या बोलेगा, दोपहर में क्या बोलेगा और रात को क्या बोल देगा कुछ पता ही नहीं है। 

खान सर VS रौशन आनंद की लड़ाई में गुरु रहमान किसके साथ, रिजल्ट खरीद-बिक्री पर भी बोले

बिहार में इन दिनों खान सर VS रौशन आनंद सर की लड़ाई चर्चा में है। दोनों ही शिक्षकों के कोचिंग सेंटर के छात्र पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं लेकिन टीचरों का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इस विवाद में पटना के एक और मशहूर टीचर की एंट्री हुई है। जी हां, गुरु रहमान ने इस प्रकरण में अपनी राय रखी है। गुरु रहमान ने खुलकर बताया है कि खान सर VS रौशन आनंद की लड़ाई में आखिर वो किसके साथ हैं। इतना ही नहीं गुरु रहमान ने रिजल्ट की खरीद-फरोख्त पर भी अपनी बात रखी है।

गुरु रहमान ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा, 'खान और रौशन के बीच झूठे वर्चस्व की लड़ाई और तथाकथित भौतिकवादी व्यवसायिक लड़ाई में रौशन का अपने भाई को खो देना एक ह्रदयविदारक घटना है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो उनके भाई को अपने चरणों में स्थान दें। साथ ही साथ रौशन आनंद और उनके माता-पिता तथा परिजनों की सहनशीलता बढ़े। इस दुख की घड़ी में मैं प्रत्येक पल रौशन के साथ हूं। मैंने सिर्फ यह देखा है इस लड़ाई में कि साल 2018 में खान ने जिस भयावह रूप में इस लड़ाई की शुरुआत की थी उसे अन्य लोगों ने भी शुरू कर दिया था कि हम रिजल्ट लाएं..हम रिजल्ट लाएं। रिजल्ट खरीद-बिक्री के संबंध में दोनों के बीच खराब संबंध चल रहा था।

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इस बार तो अति हो गई है। लेकिन खान झूठ बहुत ज्यादा बोलता है। सुबह क्या बोलेगा, दोपहर में क्या बोलेगा और रात में क्या बोलेगा यह नहीं पता है। दोनों का यहीं उद्देश्य है कि भीड़ दिखनी चाहिए रिजल्ट हो या नाा हो। कई बार मेरे बच्चों को भी वो लोग ले गए हैं। लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि प्रिंस के हत्यारों को चाहे कोई भी हो उसको सजा मिलनी चाहिए।'

जाहिर है पटना में दो कोचिंग सेंटरों के मालिकों की लड़ाई ने बिहार में बेलगाम कोचिंग सेंटरों और उनकी मनमानी की पोल खोल दी है। इस विवाद की शुरुआत तो 02 जून को खान कोचिंग सेंटर पर मारपीट और तोड़फोड़ से शुरू हुई लेकिन अब इसमें रौशन आनंद सर के भाई की मौत ने पूरे प्रकरण को और भी बड़ा बना दिया है। खान कोचिंग सेंटर पर हमले के आरोपी ज्ञान बिंदु जी.एस. एकेडमी के मालिक रौशन आनंद जेल की हवा भी खा चुके हैं। उनके जेल में रहने के दौरान ही नेपाल में रौशन आनंद सर के छोटे भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मौत की जांच अभी चल रही है।

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हालांकि, जमानत पर जेल से बाहर आते ही रौशन आनंद सर ने खान सर पर उनकी भाई की हत्या कराने का संगीन आरोप जरुर मढ़ दिया। खान सर ने पूरे प्रकरण पर अपनी सफाई दी और वीडियो जारी कर कहा कि वो प्रिंस यादव की मौत से बेहद दुखी हैं। प्रिंस यादव को श्रद्धांजलि देते हुए खान सर ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी। खान कोचिंग सेंटर में फायरिंग से संबंधित एक अन्य मामले में फैजल खान उर्फ खान सर भी आरोपी हैं। हालांकि, अदालत ने उन्हें फिलहाल राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। रौशन आनंद सर का आरोप है कि खान सर ने उन्हें झूठे केस में फंसाया है।

सियासत भी है खूब गरम

बिहार में इस मुद्दे को लेकर सियासत भी गरम है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को खत लिखकर प्रिंस यादव की मौत की सीबीआई से जांच कराने की मांग उठाई तो रामकृपाल यादव ने उन्हें जवाब दिया है कि सरकार इस मामले पर अपना काम कर रही है और तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटी ना सेकें। इधर तेजस्वी यादव के भाई और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि खान सर ने ही प्रिंस यादव की हत्या करवाई है। जदयू नेता संजय सिंह ने कहा है कि सरकार इस मामले में जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी कराएगी।

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को कहा था कि पटना में दो कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद की जांच बिहार पुलिस कर रही है और मामले के दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विजय कुमार चौधरी ने कहा, 'पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोषियों से जुड़े साक्ष्य मिले हैं। हम मामले की गहराई तक जाएंगे और वास्तविक दोषियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। सरकार तभी सीबीआई जांच पर विचार करेगी, जब वह पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं होगी।'

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लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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