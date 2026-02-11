बिहार में लल्लू भाई मॉल में टैक्स रेड, आरा समेत 3 शहरों में एक साथ पड़ा छापा

संक्षेप: बिहार के आरा, भभुआ और औरंगाबाद में एक साथ लल्लू भाई मॉल के चार प्रतिष्ठानों पर बुधवार को वाणिज्यिक कर विभाग के जीएसटी टीम ने छापेमारी की। आरा में प्रतिष्ठित मॉल के अलावा अन्य कपड़ा दुकानों पर भी जांच की गई।

बिहार में लल्लू भाई मॉल के प्रतिष्ठानों पर वाणिज्यिक कर (कमर्शियल टैक्स) विभाग की टीम ने छापेमारी की है। एक साथ तीन शहरों में लल्लू भाई मॉल के 4 प्रतिष्ठानों में बुधवार को जीएसटी टीम द्वारा एक साथ छापेमारी की गई, जिससे हड़कंप मच गया। यह छापेमारी आरा में दो और भभुआ एवं औरंगाबाद में एक-एक प्रतिष्ठान में हुई। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी के मामले में यह कार्रवाई की गई है।

भभुआ से मिली जानकारी के अनुसार पटना एवं कैमूर की टीम ने संयुक्त रूप से बुधवार शाम लल्लू भाई मॉल में छापेमारी की। इस दौरान व्यवसाय के संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई। अधिकारियों ने कपड़ों के स्टॉक को सूचीबद्ध किया, जबकि काउंटर में रखे कैश की भी जानकारी ली।

छापेमारी के दौरान मॉल के अंदर मौजूद कर्मचारियों को बाहर जाने की इजाजत नहीं मिली। सभी कर्मियों के मोबाइल फोन एक जगह रखवा दिए गए। ग्राहकों के अंदर आने पर भी रोक लगा दी गई। मॉल के अंदर और बाहर पुलिस का सख्त पहरा रहा।

छापेमारी टीम में मौजूद तकनीकी विशेषज्ञों ने मॉल के कंप्यूटर सिस्टम के डेटा को भी खंगाला गया। रात में खबर लिखे जाने तक छापेमारी चलती रही। ज्वाइंट कमिश्नर अभय कुमार ने बताया कि छापेमारी कब तक चलेगी यह कहना मुश्किल है। सभी चीजों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। जांच के बाद ही सामने आएगा कि कितने की टैक्स चोरी हुई है।

औरंगाबाद में भी छापा औरंगाबाद में महाराजगंज रोड पर स्थित लल्लू भाई मॉल में जीएसटी टीम ने छापेमारी की। इसमें गयाजी के एक अधिकारी के अलावा औरंगाबाद के तीन अधिकारी शामिल हैं। ई वे बिल से माल मंगाने, उसकी बिक्री, भुगतान सहित आयकर जमा करने की विस्तृत जानकारी जुटाई गई। इसके अलावा नगद और ऑनलाइन भुगतान करने की जानकारी भी ली गई।

इस संबंध में राज्य कर सहायक आयुक्त ज्ञानी दास ने बताया कि वरीय स्तर से मिले निर्देश के आलोक में सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के बाद विस्तृत जानकारी सामने आएगी। उन्होंने बताया कि कितना माल ई वे बिल से मंगाया गया, कितना भुगतान हुआ सहित अन्य मामलों में फिलहाल जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद पूरी जानकारी सामने आएगी।

आरा में लल्लू मॉल के साथ अन्य प्रतिष्ठानों पर भी छापा आरा शहर में बुधवार को बड़ी दुकानों में जीएसटी में गड़बड़ी को लेकर छापेमारी हुई। पटना से पहुंची जीएसटी आईबी की टीम ने शहर के प्रतिष्ठित ललू भाई मेगामार्ट, अंशु ट्रेडर्स, पूजा टेक्सटाईल्स और अग्रवाल ट्रेडर्स के यहां जांच की। छापेमारी टीम में आईबी के साथ शाहाबाद, बक्सर और पटना अंचल के अधिकारी भी शामिल रहे।