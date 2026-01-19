GRP का शर्मनाक चेहरा, FIR से बचने के लिए किया घिनौना कृत्य; लोकल थाना ने बचाई लाज

संक्षेप: दो युवक महिला के शव को बोरे में भरकर हरबोड़ा नदी किनारे ले गए। ग्रामीणों को उनकी गतिविधियों पर शक हुआ। पूछताछ करने पर बताया कि वे रेल पुलिस के कहने पर शव को दफनाने या फेंकने आए हैं।

बिहार के बेतिया में नरकटियागंज जंक्शन पर मृत मिली वृद्ध महिला के शव को मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखकर रेल पुलिस द्वारा गुपचुप तरीके से ठिकाने लगाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि रेल पुलिस के एक अधिकारी ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया और कागजी पचड़े से बचने के लिए शव को बोरे में भरकर हरबोड़ा नदी में फेंकने का आदेश दिया। हालांकि, शव फेंकने पहुंचे दो युवकों को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। घटना रविवार दोपहर करीब एक बजे की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

रेल पुलिस के निर्देश पर स्टेशन पर रहने वाले चमुआ निवासी सूरदास और पोखरा चौक निवासी रामचन्द्र कुमार महिला के शव को बोरे में भरकर हरबोड़ा नदी किनारे ले गए। वहां मौजूद ग्रामीणों को उनकी गतिविधियों पर शक हुआ। पूछताछ करने पर दोनों युवकों ने बताया कि वे रेल पुलिस के कहने पर शव को दफनाने या फेंकने आए हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने शिकारपुर पुलिस को सूचित किया।

शिकारपुर थानेदार ने की पुष्टि मौके पर पहुंची शिकारपुर पुलिस के सामने दोनों युवकों ने स्वीकार किया कि रेल पुलिस के प्रेम कुमार नामक एक अधिकारी ने उन्हें शव को ले जाकर ठिकाने लगाने को कहा था। शिकारपुर थानाध्यक्ष ज्वाला कुमार सिंह ने पुष्टि की कि पकड़े गए युवक स्टेशन पर ही रहते हैं और उन्होंने पुलिसकर्मी के आदेश पर ऐसा करने की बात कही है।

क्या है पूरा मामला मृतक महिला की पहचान मोतिहारी के चैलाहा गांव निवासी तेतरी देवी (60) के रूप में हुई है। वह नरकटियागंज जंक्शन पर रहकर भिक्षाटन कर अपना जीवन-यापन करती थी। शनिवार रात स्टेशन परिसर में ही उसकी मौत हो गई थी। आरोप है कि रेल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बजाय मामले को रफा-दफा करने और शव को दूसरे थाना क्षेत्र में फेंकने की साजिश रची।

बैकफुट पर आई रेल पुलिस मामला उजागर होने के बाद रेल पुलिस बैकफुट पर आ गई। शिकारपुर पुलिस की सूचना पर रेल पुलिस ने शव को वापस अपने कब्जे में लिया। रेल थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि वे किसी कार्यवश थाना क्षेत्र से बाहर हैं, इसलिए घटना की पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है। मामले की जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी