Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsGRP disposed dead body of lady to avoid FIR in Bettiah Bihar
GRP का शर्मनाक चेहरा, FIR से बचने के लिए किया घिनौना कृत्य; लोकल थाना ने बचाई लाज

GRP का शर्मनाक चेहरा, FIR से बचने के लिए किया घिनौना कृत्य; लोकल थाना ने बचाई लाज

संक्षेप:

 दो युवक महिला के शव को बोरे में भरकर हरबोड़ा नदी किनारे ले गए। ग्रामीणों को उनकी गतिविधियों पर शक हुआ। पूछताछ करने पर  बताया कि वे रेल पुलिस के कहने पर शव को दफनाने या फेंकने आए हैं।

Jan 19, 2026 02:49 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार के बेतिया में नरकटियागंज जंक्शन पर मृत मिली वृद्ध महिला के शव को मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखकर रेल पुलिस द्वारा गुपचुप तरीके से ठिकाने लगाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि रेल पुलिस के एक अधिकारी ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया और कागजी पचड़े से बचने के लिए शव को बोरे में भरकर हरबोड़ा नदी में फेंकने का आदेश दिया। हालांकि, शव फेंकने पहुंचे दो युवकों को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। घटना रविवार दोपहर करीब एक बजे की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रेल पुलिस के निर्देश पर स्टेशन पर रहने वाले चमुआ निवासी सूरदास और पोखरा चौक निवासी रामचन्द्र कुमार महिला के शव को बोरे में भरकर हरबोड़ा नदी किनारे ले गए। वहां मौजूद ग्रामीणों को उनकी गतिविधियों पर शक हुआ। पूछताछ करने पर दोनों युवकों ने बताया कि वे रेल पुलिस के कहने पर शव को दफनाने या फेंकने आए हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने शिकारपुर पुलिस को सूचित किया।

शिकारपुर थानेदार ने की पुष्टि

मौके पर पहुंची शिकारपुर पुलिस के सामने दोनों युवकों ने स्वीकार किया कि रेल पुलिस के प्रेम कुमार नामक एक अधिकारी ने उन्हें शव को ले जाकर ठिकाने लगाने को कहा था। शिकारपुर थानाध्यक्ष ज्वाला कुमार सिंह ने पुष्टि की कि पकड़े गए युवक स्टेशन पर ही रहते हैं और उन्होंने पुलिसकर्मी के आदेश पर ऐसा करने की बात कही है।

क्या है पूरा मामला

मृतक महिला की पहचान मोतिहारी के चैलाहा गांव निवासी तेतरी देवी (60) के रूप में हुई है। वह नरकटियागंज जंक्शन पर रहकर भिक्षाटन कर अपना जीवन-यापन करती थी। शनिवार रात स्टेशन परिसर में ही उसकी मौत हो गई थी। आरोप है कि रेल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बजाय मामले को रफा-दफा करने और शव को दूसरे थाना क्षेत्र में फेंकने की साजिश रची।

बैकफुट पर आई रेल पुलिस

मामला उजागर होने के बाद रेल पुलिस बैकफुट पर आ गई। शिकारपुर पुलिस की सूचना पर रेल पुलिस ने शव को वापस अपने कब्जे में लिया। रेल थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि वे किसी कार्यवश थाना क्षेत्र से बाहर हैं, इसलिए घटना की पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है। मामले की जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी

जांच करेंगे रेल डीएसपी : रेल एसपी

महिला भिखारी की मौत के बाद बिना पोस्टमार्टम कराए उसका शव फेंकने के मामले को रेल एसपी वीणा कुमारी ने गंभीरता से लिया है। रेल एसपी ने कहा है कि मामले की जांच रेल डीएसपी से कराई जाएगी। उन्होंने रेल डीएसपी से अति शीघ्र जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए निर्देशित किया है ताकि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हो सकें।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।