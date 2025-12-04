Hindustan Hindi News
बिहार में अच्छी हुई बारिश फिर भी 10 फीट नीचे क्यों गया भूजल स्तर, बढ़ी सरकार की चिंता

संक्षेप:

Thu, 4 Dec 2025 08:20 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, ब्रजेश, पटना
पिछले वर्षों की अपेक्षा बिहार में इस बार अच्छी बारिश हुई है। इसके बाद भी कई जिलों का औसत भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। पिछले साल की तुलना में 10 फीट तक भूजल स्तर नीचे गया है। 2019 से तुलना करें तो इस बार की स्थिति और भी खराब है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) की चिंता यह है कि अक्तूबर-नवंबर में ये हालात हैं तो गर्मी के दिनों में भूजल स्तर और भी नीचे जा सकता है। वर्ष 2024 की तुलना में प्रदेश में सर्वाधिक 10 फीट भोजपुर जिले में भूजल स्तर घटा है।

वर्ष 2019 की तुलना में भोजपुर में 14.8 फीट पानी नीचे गया है। भोजपुर में अक्टूबर के बाद वर्ष 2019 में 12.1 फीट, 2024 में 17 फीट और 2025 में 26.09 फीट पर भूजल स्तर पहुंच गया है। यही स्थिति राज्य के 18 जिलों की है, जहां पिछले साल के अपेक्षा भूजल स्तर नीचे गया है। 31 अक्तूबर, 2025 के बाद के ग्रामीण क्षेत्रों की यह रिपोर्ट है। उत्तर बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज आदि जिलों में वर्ष 2019 की अपेक्षा इस साल भूजल स्तर चार फीट से अधिक नीचे गया है।

दूसरी ओर नालंदा, नवादा, भागलपुर पश्चिम, बांका, समस्तीपुर आदि जिलों में वर्ष 2024 की तुलना में इस बार भूजल स्तर में थोड़ा सुधार है, पर 2019 की तुलना में दो से पांच फीट तक भूजल स्तर नीचे गया है। पीएचईडी की ओर से भूजल के गिरते स्तर को देखते हुए नदियों के पानी को पेयजल के रूप में उपयोग किये जाने की योजना को और विस्तार देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इसके लिए 1795 करोड़ की योजना की मंजूरी केंद्र सरकार से मांगी गई है।

इन जिलों में भूजल स्तर अधिक नीचे गया (फीट में)-:

जिला - वर्ष - 2019 - वर्ष 2024 - वर्ष 2025

भोजपुर - 12.2 - 17.0 - 26.09

पटना पश्चिम - 22.2 - 20.2 - 26.11

अरवल - 12.3 - 14.10 - 22.5

गयाजी - 24.7 - 23.10 - 27.3

भागलपुर पूर्व - 13.11 - 21.3 - 25.0

इन जिलों में स्थिति थोड़ी बेहतर

नालंदा - 32.5 - 40.10 - 37.9

जहानाबाद - 22.6 - 29.09 - 22.2

पटना पूर्व - 22.2 - 20.2 - 16.01

जमुई - 25.3 - 24.5 - 23.3

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
