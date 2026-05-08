शादी में मनपसंद गाना बजाने पर बवाल, दूल्हे के चाचा की चाकू गोदकर हत्या
सीवान जिले में एक शादी समारोह के दौरान गुरुवार आधी रात को फरमाइशी गाना बजाने को लेकर बवाल हो गया। इसी विवाद में दूल्हे के चाचा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई।
बिहार के सीवान जिले में एक शादी समारोह के दौरान मनपसंद गाना बजाने को लेकर बवाल हो गया। स्थानीय लोगों से हुए विवाद के बाद बाराती बनकर आए दूल्हे के चाचा की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। यह सनसनीखेज वारदात चैनपुर ओपी थाना क्षेत्र के नगई गांव की है। घटना गुरुवार आधी रात के बाद की है। शुक्रवार सुबह आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया।
मृतक की पहचान सीवान जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र स्थित लक्ष्मीपुर देवपुर निवासी ओम प्रकाश साह के बेटे मनीष कुमार साह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, नंदलाल साह के बेटा सुशील कुमार की बारात लक्ष्मीपुर देवपुर से नगई गांव में रिशुन साह की बेटी से शादी के लिए आई थी। रिश्ते में सुशील का चाचा मनीष भी बारात में आया था। रात में 12 बजे आर्केस्ट्रा में फरमाइशी गीत बजाने को लेकर स्थानीय युवको के साथ उसका विवाद हुआ।
उस समय लोगों ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कर दिया। युवक वहां से चले गए। लगभग 1:30 बजे रात में जब मनीष बारात में आए लोगों को गाड़ी में बैठा कर गांव भेज रहा था, तभी उसे अकेला पाकर चाकू से गोदकर आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी।
इस घटना से आक्रोशित लोगों ने शुक्रवार की सुबह चैनपुर बाजार के अंबेडकर चौक पर जाम कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा-बुझा कर जाम हटाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खबर लिखे जाने तक परिजनों ने एफआईआर के लिए लिखित आवेदन नहीं दिया था।
(सिसवन से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।