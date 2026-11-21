अक्षय की शादी नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र के खपरहा गांव में तय हुई थी। शुक्रवार शाम उसके घर पर मंडप और हल्दी की रस्म होनी थी। शनिवार को उसकी बारात निकलने वाली थी।

बिहार के पटना में शादी से एक दिन पहले अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दूल्हे की मौत हो गई। घटना शुक्रवार को फतुहा में फोरलेन आरओबी के पास की है। मृतक की पहचान सालिमपुर थाने के चकचितु गांव निवासी सुधीर सिंह के 22 वर्षीय पुत्र अक्षय कुमार के रूप में हुई है। शनिवार को अक्षय की शादी थी। अक्षय अपने घर का इकलौता चिराग था। उसकी मौत से दोनों परिवारों में शादी की खुशियां मातम में बदल गई हैं। कानूनी कार्रवाई के बाद पुलिस ने मृतक का शव परिजनों कौ सौंप दिया है।

चचेरे भाई धीरज के अनुसार, अक्षय की शादी नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र के खपरहा गांव में तय हुई थी। शुक्रवार शाम उसके घर पर मंडप और हल्दी की रस्म होनी थी। सुबह अक्षय अपनी बाइक से फतुहा के सूपनचक स्थित एक रिश्तेदार के यहां आ रहा था। जैसे ही वह फतुहा फोरलेन आरओबी पर पहुंचा, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अक्षय बाइक से उछलकर गिर गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे तत्काल फतुहा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

दो परिवारों की खुशियां मातम में बदली इस हादसे ने एक साथ दो परिवारों की सारी खुशियां मातम में बदल दीं। खबर पाकर परिजन फतुहा अस्पताल पहुंचे। शव देखते ही अस्पताल परिसर में कोहराम मच गया। परिजनों के आग्रह पर पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर शव उन्हें सौंप दिया। डेड बॉ़डी घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। उधर दुल्हन के घर में लोग काफी दुखी हैं।

इकलौता था अक्षय अक्षय घर का इकलौता चिराग था। वह परिवार का एकमात्र सहारा था। पिता सुधीर सिंह ने अपनी सारी उम्मीदें इसी बेटे पर टिका रखी थीं। इकलौते बेटे का शव देखते ही पिता पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। वे गहरे सदमे में बार-बार बेहोश हो रहे थे।