शादी से 1 दिन पहले से दूल्हे की दर्दनाक मौत, बारात से पहले 2 परिवारों की खुशियां मातम में बदलीं
अक्षय की शादी नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र के खपरहा गांव में तय हुई थी। शुक्रवार शाम उसके घर पर मंडप और हल्दी की रस्म होनी थी। शनिवार को उसकी बारात निकलने वाली थी।
बिहार के पटना में शादी से एक दिन पहले अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दूल्हे की मौत हो गई। घटना शुक्रवार को फतुहा में फोरलेन आरओबी के पास की है। मृतक की पहचान सालिमपुर थाने के चकचितु गांव निवासी सुधीर सिंह के 22 वर्षीय पुत्र अक्षय कुमार के रूप में हुई है। शनिवार को अक्षय की शादी थी। अक्षय अपने घर का इकलौता चिराग था। उसकी मौत से दोनों परिवारों में शादी की खुशियां मातम में बदल गई हैं। कानूनी कार्रवाई के बाद पुलिस ने मृतक का शव परिजनों कौ सौंप दिया है।
चचेरे भाई धीरज के अनुसार, अक्षय की शादी नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र के खपरहा गांव में तय हुई थी। शुक्रवार शाम उसके घर पर मंडप और हल्दी की रस्म होनी थी। सुबह अक्षय अपनी बाइक से फतुहा के सूपनचक स्थित एक रिश्तेदार के यहां आ रहा था। जैसे ही वह फतुहा फोरलेन आरओबी पर पहुंचा, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अक्षय बाइक से उछलकर गिर गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे तत्काल फतुहा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
दो परिवारों की खुशियां मातम में बदली
इस हादसे ने एक साथ दो परिवारों की सारी खुशियां मातम में बदल दीं। खबर पाकर परिजन फतुहा अस्पताल पहुंचे। शव देखते ही अस्पताल परिसर में कोहराम मच गया। परिजनों के आग्रह पर पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर शव उन्हें सौंप दिया। डेड बॉ़डी घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। उधर दुल्हन के घर में लोग काफी दुखी हैं।
इकलौता था अक्षय
अक्षय घर का इकलौता चिराग था। वह परिवार का एकमात्र सहारा था। पिता सुधीर सिंह ने अपनी सारी उम्मीदें इसी बेटे पर टिका रखी थीं। इकलौते बेटे का शव देखते ही पिता पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। वे गहरे सदमे में बार-बार बेहोश हो रहे थे।
मसौढ़ी में ट्रैक्टर से कुचलकर वृद्धा की जान गई
उधर, मसौढ़ी के नदौल ओपी के मटौढ़ा स्थित सड़क किनारे दूब उखाड़ रही लगनी देवी (65) को ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वह मटौढ़ा गांव निवासी बृजनंदन ठाकुर की पत्नी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया। पीड़ित परिवार ने ट्रैक्टर चालक पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। परिवार ने बताया कि लगनी देवी गांव में एक शादी समारोह में पूजा के लिए दूब लाने गई थीं। आरोप है कि चालक तेज आवाज में गाना बजाते हुए ट्रैक्टर चला रहा था।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें