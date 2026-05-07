वरमाला में दूल्हे की जमकर कुटाई, पहली बीवी ने पति की शादी में काटा बवाल, बाराती भी…
समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी के एक गांव में वैशाली से बारात लेकर आए दूल्हे की वरमाला के दौरान जमकर कुटाई हो गई। उसकी पहली बीवी ने वहां पहुंचकर बवाल काट दिया। इसके बाद दुल्हन पक्ष के लोगों ने बारातियों की भी धुनाई कर दी और दूल्हे का सिर फोड़ दिया।
बिहार के समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी में एक शादी समारोह के दौरान जमकर बवाल मच गया। बारात आने के बाद जब दूल्हा अपनी होने वाली दुल्हन को वरमाला पहना रहा था, तभी दूल्हे की पहली पत्नी वहां पहुंच गई। उसने वरमाला रस्म के दौरान अपने पति की पिटाई शुरू कर दी। इससे शादी में हंगामा मच गया और दूल्हे की जालसाजी की पोल सबके सामने खुल गई। दूसरी शादी की बात समझ आते ही दुल्हन पक्ष के लोग भी गुस्सा हो गए और उन्होंने बारातियों को खदेड़कर पीटना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने भी दूल्हे की जमकर पिटाई की, जिससे उसका सिर फट गया।
दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हे के पिता को भी बंधक बना लिया। यह घटना पटोरी थाना क्षेत्र के लोदीपुर धीर गांव की है। वाकया बुधवार की देर रात को हुआ। बताया जा रहा है कि गांव के रहने वाले प्रदीप सहनी की बेटी अस्मिता की बुधवार रात को शादी थी। वैशाली जिले के तिसिऔता थाना क्षेत्र के प्राणपुर गांव से बारात आई थी। अस्मिता की शादी राजकुमार सहनी के बेटे पंकज कुमार से होनी थी।
नहीं चली दूल्हे की चालबाजी
बताया जा रहा है कि दूल्हा पक्ष ने दुल्हन पक्ष को धोखे में रखकर रिश्ता किया था। लड़की वालों को दूल्हे की पहली शादी के बारे में जानकारी नहीं थी। बुधवार रात को करीब 40 की संख्या में बाराती आए थे। किंतु दूल्हे की चालबाजी नहीं चली।
ठीक वरमाला के समय उसकी पहली पत्नी वैशाली जिले के गोरौल थाना के हसनपुर गंगरी ग्राम निवासी विजय सहनी की बेटी नीलम देवी पहुंच गई। वह दो बच्चों की मां है। उसने वरमाला स्टेज पर खड़े अपने पति का कॉलर पकड़ा और पिटाई शुरू कर दी।
दो बच्चों का पिता है दूल्हा
फिर वहां मौजूद लोग उग्र हो गए और बारातियों पर टूट पड़े। पिटाई में दूल्हे पंकज कुमार का सिर फट गया। पहली पत्नी नीलम देवी ने पुलिस को बताया कि 6 साल पहले दोनों ने तमिलनाडु में शादी कर ली थी और बतौर पति-पत्नी वहां रहकर कपड़े की फैक्ट्री में काम करते थे।
नीलम को आशंका हुई कि उसका पति दूसरी शादी करने वाला है तो उसने वैशाली जिले के तिसिऔता थाना में आवेदन दे दिया। उसे जब मालूम हुआ कि उसकी शादी हो रही है तब वह पता लगाकर लोदीपुर धीर गांव स्थित दुल्हन के घर पहुंच गई और वरमाला के समय शादी कर रहे अपने पति पर हमला कर दिया।
पटोरी थाना पुलिस को नीलम देवी ने बताया कि वह तलाकशुदा थी और एक बच्चे की मां है। तमिलनाडु में उसने पंकज से शादी कर ली थी और दोनों वहीं रह रहे थे। समाचार लिखे जाने तक प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई तथा दोनों को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया।
(शाहपुर पटोरी से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।