groom started playing Free Fire game during wedding bride astonished viral video
गजब है! शादी के मंडप में ही दूल्हा खेलने लगा फ्री फायर गेम, दुल्हन भी देख हैरान

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें शादी के मंडप में ही दूल्हा फ्री फायर गेम खेलने लगा। इस दौरान शादी की रस्में  चलती रहीं। लेकिन दूल्हा गेम में बिजी रहा। वीडियो बिहार के नवादा जिले का बताया जा रहा है।

Dec 05, 2025 08:07 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
युवाओं पर ऑनलाइन गेम्स की खुमारी किस कदर चढ़ी है। जिसकी बानगी देखने को मिली एक वायरल वीडियो में। जब शादी के मंडप में बैठा दूल्हा मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलने में बिजी दिखा। वहीं दुल्हन भी ये देख दंग रह गई। एक तरफ शादी की रस्में चल रहीं थी। दूसरी तरफ दूल्हा फ्री फायर गेम में व्यस्त दिखा। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो बिहार के नवादा जिले का बताया जा रहा है। जिस पर यूजर्स भी तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

वायरल वीडियो में शादी के मंडप में दूल्हा-दुल्हन बैठे हैं। शादी की रस्में चल रही हैं। और दूल्हा मोबाइल पर गेम खेलने में जुटा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मानो उसे रस्मों से कुछ लेना देना ही नहीं है। वहीं दुल्हन भी ये सब देखकर हैरान लग रही है। पीछे कोई बोलता हुआ सुना जा रहा है कि ये शादी में बैठा है, और फ्री फायर खेल रहे हैं।

वायरल वीडियो पर एक यूजर्स ने लिखा कि बिहार एक अदभुत प्रदेश है,यहां कुछ भी संभव है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये वीडियो खेल के प्रति इसकी सोच को दर्शाता है, खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। एक अन्य यूजर ने लिखा कि बाल विवाह लगता है। एक ने लिखा कि वाह भाई वाह मानना पड़ेगा इसको। फिलहाल फ्री फायर गेम के दीवाने दूल्हे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।