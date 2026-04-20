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ज्वेलरी के विवाद में सनकी दूल्हे ने बुआ को उतारा मौत के घाट, बीच-बचाव करने आए 6 रिश्तेदारों को भी रेता!

Apr 20, 2026 06:40 pm ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, सीवान
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सीवान के ओलीपुर गांव में ज्वेलरी गिफ्ट देने को लेकर हुए विवाद में दूल्हे ने अपनी बुआ की चाकू मारकर हत्या कर दी। बीच-बचाव करने आए 6 अन्य रिश्तेदार भी हमले में घायल हैं। आरोपी युवक वारदात के बाद से फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। शादी की खुशियाँ…

ज्वेलरी के विवाद में सनकी दूल्हे ने बुआ को उतारा मौत के घाट, बीच-बचाव करने आए 6 रिश्तेदारों को भी रेता!

Bihar News: बिहार के सीवान जिले से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है। जीबी नगर थाना क्षेत्र के ओलीपुर गांव में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब दूल्हा बनने जा रहे एक युवक ने अपनी ही बुआ की निर्मम हत्या कर दी। इतना ही नहीं, खून का प्यासा बना यह युवक यहीं नहीं रुका, उसने बीच-बचाव करने आए अपने छह अन्य रिश्तेदारों को भी चाकू मारकर घायल कर दिया।

ज्वेलरी के 'गिफ्ट' ने ली जान

मिली जानकारी के अनुसार, घर में शादी की रस्में चल रही थीं और हर तरफ उल्लास का माहौल था। विवाद की शुरुआत तब हुई जब लड़की पक्ष को उपहार में दी जाने वाली 'ज्वेलरी' को लेकर घर के सदस्यों के बीच अनबन शुरू हो गई। देखते ही देखते यह बहस इतनी बढ़ गई कि दूल्हा बनने वाले युवक ने आपा खो दिया। उसने घर में रखे धारदार चाकू से अपनी ही सगी बुआ पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में बुआ की मौके पर ही मौत हो गई।

रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा

जब घर में चीख-पुकार मची, तो अन्य रिश्तेदार बीच-बचाव करने के लिए दौड़े। लेकिन सिर पर खून सवार युवक ने उन पर भी हमला बोल दिया। इस हिंसक वारदात में छह लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को आनन-फानन में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद से ही गांव में दहशत का माहौल है।

फरार आरोपी की तलाश तेज

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। सूचना मिलते ही जीबी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने अस्पताल जाकर घायलों के बयान दर्ज किए हैं और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि यह पारिवारिक कलह का मामला है और आरोपी को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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