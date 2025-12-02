फेरों से पहले दूल्हा पक्ष ने कर दी लड़की वालों की पिटाई, दुल्हन भड़की तो खाली हाथ लौटी बारात

संक्षेप: बोधगया के एक होटल में आयोजित शादी समारोह के दौरान दूल्हा पक्ष के लोगों ने लड़की वालों की जमकर पिटाई कर दी। इससे आहत होकर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद बाराती खाली हाथ वापस लौट गए।

बिहार के बोधगया में एक शादी समारोह के दौरान दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच विवाद हो गया। होटल खर्च देने की मांग करते हुए दूल्हा पक्ष के लोगों ने लड़की वालों की पिटाई कर दी। मारपीट में दुल्हन के कई रिश्तेदार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस विवाद के बाद दुल्हन भड़क गई और शादी से इनकार कर दिया। फिर बारात खाली हाथ ही वापस लौट गई।

जानकारी के अनुसार, घटना शनिवार देर रात को बोधगया के एक होटल की है। गयाजी जिले के अतरी थाना क्षेत्र के डिहुरी गांव निवासी सुरेश प्रसाद की बेटी की शादी बोधगया के हथियार गांव निवासी महेंद्र प्रसाद के बेटे पवन कुमार से तय हुई थी। दुल्हन के पिता सुरेश प्रसाद ने बताया कि वे पहले से ही होटल में ठहरे हुए थे और लड़का पक्ष को उपहार स्वरूप 10 लाख रुपये दे चुके थे।

आरोप है कि फेरे होने से कुछ घंटे पहले ही लड़का पक्ष के लोग नशे की हालत में होटल खर्च के नाम पर 2 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग करने लगे। विरोध करने पर पवन कुमार, उनके पिता महेंद्र प्रसाद समेत अन्य लोगों ने अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में लड़की पक्ष की नीलम देवी, शैलेश कुमार, सुमन कुमार, सुबोध कुमार, प्रमोद कुमार, राजू कुमार, अंकित कुमार और कमलेश कुमार सहित कई लोग घायल हुए। घायलों का इलाज गयाजी के मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है।