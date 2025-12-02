Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsGroom side beat up bride people just before wedding Barat returned without Dulhan
फेरों से पहले दूल्हा पक्ष ने कर दी लड़की वालों की पिटाई, दुल्हन भड़की तो खाली हाथ लौटी बारात

फेरों से पहले दूल्हा पक्ष ने कर दी लड़की वालों की पिटाई, दुल्हन भड़की तो खाली हाथ लौटी बारात

संक्षेप:

बोधगया के एक होटल में आयोजित शादी समारोह के दौरान दूल्हा पक्ष के लोगों ने लड़की वालों की जमकर पिटाई कर दी। इससे आहत होकर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद बाराती खाली हाथ वापस लौट गए।

Tue, 2 Dec 2025 02:31 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, बोधगया
बिहार के बोधगया में एक शादी समारोह के दौरान दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच विवाद हो गया। होटल खर्च देने की मांग करते हुए दूल्हा पक्ष के लोगों ने लड़की वालों की पिटाई कर दी। मारपीट में दुल्हन के कई रिश्तेदार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस विवाद के बाद दुल्हन भड़क गई और शादी से इनकार कर दिया। फिर बारात खाली हाथ ही वापस लौट गई।

जानकारी के अनुसार, घटना शनिवार देर रात को बोधगया के एक होटल की है। गयाजी जिले के अतरी थाना क्षेत्र के डिहुरी गांव निवासी सुरेश प्रसाद की बेटी की शादी बोधगया के हथियार गांव निवासी महेंद्र प्रसाद के बेटे पवन कुमार से तय हुई थी। दुल्हन के पिता सुरेश प्रसाद ने बताया कि वे पहले से ही होटल में ठहरे हुए थे और लड़का पक्ष को उपहार स्वरूप 10 लाख रुपये दे चुके थे।

आरोप है कि फेरे होने से कुछ घंटे पहले ही लड़का पक्ष के लोग नशे की हालत में होटल खर्च के नाम पर 2 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग करने लगे। विरोध करने पर पवन कुमार, उनके पिता महेंद्र प्रसाद समेत अन्य लोगों ने अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में लड़की पक्ष की नीलम देवी, शैलेश कुमार, सुमन कुमार, सुबोध कुमार, प्रमोद कुमार, राजू कुमार, अंकित कुमार और कमलेश कुमार सहित कई लोग घायल हुए। घायलों का इलाज गयाजी के मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है।

पीड़ित सुरेश प्रसाद ने इस घटना की लिखित शिकायत बोधगया थाने में दर्ज कराई है। मामले की जानकारी मिलने पर अतरी के नव निर्वाचित विधायक रोमित कुमार ने बोधगया थानाध्यक्ष को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। बोधगया थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और जल्द ही दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
