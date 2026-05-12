Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जिसकी दुल्हन वही बियाहेः शादी से पहले खुली दूल्हे की पोल, छोटे भाई ने होने वाली भाभी संग लिए फेरे

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

शादी समारोह उस समय सनसनी और हाई-वोल्टेज ड्रामे में बदल गया, जब हल्दी की रस्म के दौरान दूल्हे की कथित पहली शादी और तीन बच्चों का राज खुल गया।

जिसकी दुल्हन वही बियाहेः शादी से पहले खुली दूल्हे की पोल, छोटे भाई ने होने वाली भाभी संग लिए फेरे

बिहार के बेतिया में एक युवती की शादी उसके होने वाले पति के छोटे भाई के साथ कराई गयी। ठकराहा थाना क्षेत्र के नवका टोला बेलवारीपट्टी गांव का मामला है। शादी समारोह उस समय सनसनी और हाई-वोल्टेज ड्रामे में बदल गया, जब हल्दी की रस्म के दौरान दूल्हे की कथित पहली शादी और तीन बच्चों का राज खुल गया। दुल्हन की मां के मोबाइल पर आई कुछ तस्वीरों से देखते ही देखते खुशियों का माहौल तनाव और हंगामे में तब्दील हो गया।

जानकारी के मुताबिक बेलवारीपटी गांव निवासी ललन चौधरी ने अपने बड़े बेटे की शादी गोपालगंज जिले की एक युवती से तय की थी। मंगलवार को बारात जानी थी और सोमवार को घर में हल्दी की रस्म चल रही थी। इसी बीच लड़की पक्ष की मां के व्हाट्सएप पर एक अज्ञात महिला ने दूल्हे के साथ अपनी तस्वीरें और शादी से जुड़े कथित सबूत भेज दिए। महिला ने दावा किया कि वह युवक की पत्नी है और उसके तीन बच्चे भी हैं। इस खुलासे के बाद लड़की पक्ष के दर्जनों लोग तुरंत बेलवारीपट्टी गांव पहुंच गए। वहां दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि शादी टूटने की नौबत आ गई।

ये भी पढ़ें:डूबकर मर जाना चाहिए, नौकरी छोड़िए... DGP को गुस्सा क्यों आया, टारगेट पर कौन?

परिजनों के मुताबिक, लड़के के परिवार को भी इस संबंध की जानकारी दो दिन पहले ही मिली थी। वहीं खुद को पत्नी बताने वाली महिला ने बताया कि करीब नौ वर्ष पहले उतराखंड में एक प्लाई कंपनी में काम करने के दौरान उसकी युवक से मुलाकात हुई थी। दोनों लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहे। महिला ने इंसाफ और उचित कार्रवाई की मांग को लेकर ठकराहा थाने में आवेदन भी दिया है। हालांकि इस सम्बंध में थानाध्यक्ष से सम्पर्क करने की कोशिश की गई पर सम्पर्क नही हो सका।

ये भी पढ़ें:नशेड़ी दूल्हे को दुल्हन ने सिखाया सबक, वरमाला स्टेज पर किया रिजेक्ट; बवाल मच गया

छोटे भाई ने बचाई दोनों परिवारों की इज्जत

घंटों तक चले विवाद, पंचायत और मान-मनौव्वल के बाद एक अनोखा समझौता सामने आया। बड़े भाई की जगह उसके छोटे भाई से शादी कराने का प्रस्ताव रखा गया। शुरुआत में लड़की पक्ष ने इसका विरोध किया, लेकिन सामाजिक दबाव और बेटी के भविष्य को देखते हुए आखिरकार सहमति बन गई। इसके बाद मंगलवार को छोटे भाई को दूल्हा बनाकर बारात रवाना की गई।

ये भी पढ़ें:सीवान: शादी के करीब डेढ़ साल बाद नवविवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत

गांव में यह शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ बड़े भाई के कथित धोखे से रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया था, वहीं छोटे भाई ने सेहरा बांधकर दोनों परिवारों की इज्जत बचाने का काम किया। फिलहाल ठकराहा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Latest News Marriage अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।