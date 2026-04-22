बिहार के बारातों में मर्डर क्यों हो रहे, नालंदा में दूल्हे के बहनोई को गाड़ी से कुचल मारा; पटना में भी कत्ल

डांस करने के लिए बाराती और सराती पक्ष के लोग आपस में भिड़ गये। मारपीट के दौरान बारात में कार से आये युवक ने अपनी गाड़ी से दोनों को कुचल दिया। जख्मी के परिजन शंकर को इलाज के लिए बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल ले गये।

बिहार के अलग-अलग जिलों में बारात में हो रही मारपीट और बवाल ने सबको चौंका कर रख दिया है। बिहारशरीफ और पटना दोनों ही जिलों में बारात में मर्डर तक हो गया। सबसे पहले बात बिहारशरीफ की। यहां बारात में डांस करने के लिए बाराती-सराती के विवाद में एक चालक ने भीड़ पर कार चढ़ा दी। जिसमें दूल्हे के बहनोई शंकर पासवान की मौत हो गई। घटना बिहारशरीफ के दीपनगर थाना क्षेत्र के कासिमचक गांव में मंगलवार अल सुबह की है। इस घटना में अथमलगोला थाना क्षेत्र के बुद्धुचक गांव निवासी विजय महतो के पुत्र अमन कुमार गंभीर रूप से जख्मी है। मृतक लखीसराय के गोबिरिया गांव निवासी जयचंद्र पासवान का पुत्र था।

ग्रामीणों की मानें तो बाढ़ थाना क्षेत्र के बेढ़ना गांव निवासी कृष्णा पासवान के बेटे की बारात कासिमचक गांव में गौतम कुमार के घर गई थी। मंगलवार की सुबह चार बजे के करीब डांस करने के लिए बाराती और सराती पक्ष के लोग आपस में भिड़ गये। मारपीट के दौरान बारात में कार से आये युवक ने अपनी गाड़ी से दोनों को कुचल दिया। जख्मी के परिजन शंकर को इलाज के लिए बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल ले गये।

अमन को बिहारशरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाढ़ में इलाज के दौरान शंकर की जान चली गयी। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव सौंप दिया। सदर डीएसपी नुरुल हक ने बताया कि एफएसएल ने जांच की है। मृत युवक के परिजनों के बयान पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

पटना में डीजे पर डांस को लेकर मर्डर इधर पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के दुजरा में शादी समारोह के दौरान डीजे पर डांस को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। इसमें युवक विकास कुमार (17 वर्ष ) की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमलावरों ने घर में घुसकर तोड़फोड भी की। विकास कुमार दुजरा देवी स्थान गली निवासी कल्लू महतो का पुत्र था। विकास नौ भाइयों और दो बहनों में सातवें नंबर पर था। परिवार के अनुसार, पहले भी एक भाई की मौत हो चुकी है।