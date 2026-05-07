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शादी से पहले दूल्हे की मौत, हल्दी रस्म में सांप ने डसा; डॉक्टर भी नहीं बचा पाए जान

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निरंजन सिंह, असरगंज (मुंगेर)
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मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र के बड़ी कोरियन गांव में हल्दी रस्म के दौरान एक दूल्हे को सांप ने डस लिया। परिजन उसे अस्पताल ले गए। मगर उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। शादी से दो दिन पहले ही दूल्हे की मौत हो गई। 

शादी से पहले दूल्हे की मौत, हल्दी रस्म में सांप ने डसा; डॉक्टर भी नहीं बचा पाए जान

बिहार के मुंगेर जिले के असरगंज में शादी की खुशियां अचाक मातम में बदल गई। शादी से महज दो दिन पहले दूल्हे को एक जहरीले सांप ने डस लिया। उसे इलाज के लिए अस्पताल भी ले जाया गया। इलाज भी शुरू हो गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। दूल्हे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस मौत के बाद शादी वाले घर में कोहराम मच गया।

यह घटना असरगंज के बड़ी कोरियन गांव की है। यहां के निवासी गणेश सिंह और अर्चना देवी के इकलौते बेटे नीरज कुमार शादी होने वाली थी। घर में सभी मेहमान आ गए थे। शादी का जश्न शुरू हो गया था। बुधवार रात को हल्दी की रस्म निभाई जा रही थी। तभी दूल्हे को सांप ने डस लिया और एकपल में सारी खुशियां मातम में तब्दील हो गईं।

जानकारी के अनुसार, बुधवार को जब घर में हल्दी और मेहंदी की रस्म चल रही थी। इसी दौरान दूल्हा नीरज के मोबाइल पर किसी का फोन आया। फोन पर बात करते हुए वह जैसे ही घर से बाहर निकला, तभी किसी जहरीले सांप ने उसे डस लिया। परिजनों ने नीरज को घायल अवस्था में तुरंत असरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां, उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर कामिनी कुमारी ने उसे भागलपुर रेफर कर दिया। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान नीरज ने दम तोड़ दिया।

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मौत के बाद दूल्हे को जिंदा करने की जुगत

दूल्हे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। जिस घर में शहनाइयां गूंजने वाली थीं। वहां चीख-पुकार और मातम पसरा हुआ है। परिजन शव को गांव लेकर पहुंचे, जहां विषहरि मंदिर में गुरुवार को झाड़-फूंक और प्रार्थना करने लगे। माता-पिता हाथ जोड़कर अपने बेटे के जीवित होने की मन्नत मांगने लगे।

परिजनों के मुताबिक नीरज की शादी बांका जिले के बेलहर प्रखंड के निवाडीह गांव में तय हुई थी। गुरुवार को मंडप पूजन और शुक्रवार को बारात निकलनी थी। लेकिन शादी से पहले ही इस दर्दनाक हादसे ने दोनों परिवारों की खुशियां छीन लीं। सूचना पर मृतक के साला लालो कुमार बड़ी कोरियन गांव पहुंच कर मंदिर में मन्नत मांगने लगे।

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फिलहाल पूरे गांव में मातम का माहौल है और हर आंख नम है। एक पल में शादी की खुशियां गम में बदल गईं। परिजनों की सूचना पर असरगंज थाना के एस आई प्रियंका कुमारी पीटीसी चंदन कुमार मृतक का गांव पहुंचे और मामले की जानकारी ली। कागजी कार्रवाई की गई। परिजन ने शव के पोस्टमार्टम के लिए इनकार कर दिया है।

(रिपोर्ट- निरंजन सिंह)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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