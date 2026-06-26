वरमाला के दौरान दूल्हे की निकली चीख, तड़प-तड़प कर मौत; भाई की साली से हो रही थी शादी
वरमाला के लिए दूल्हा और दुल्हन साथ खड़े थे। तभी दूल्हा दर्द से तड़प कर गिर गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
बिहार के पूर्वी चंपारण में एक युवक की शादी से पहले तड़प-तड़प कर मौत हो गई। जिले के रामगढ़वा मंदिर में वरमाला से ठीक पहले ही दूल्हे की तबियत बिगड़ गई। आनन फानन में उसे रक्सौल के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसने अपने परिजनों के सामने दम तोड़ दिया। शादी की खुशियां मातम में बदल गई और शहनाई की जगह परिजनों के चित्कार से माहौल गमगीन हो उठा।
जानकारी के मुताबिक गुरुवार की दोपहर पश्चिम चंपारण के मझौलिया के सरिसवा बाजार के भरवलिया वार्ड-6 के शक्तिनाथ शर्मा (25) की शादी उसके बड़े भाई की साली से होनी थी। दोपहर एक बजे घर से बारात निकली। परिजनों व बारात के साथ वह रामगढ़वा मंदिर में पहुंचा। दुल्हन भी अपने रिश्तेदारों और संबंधियों के साथ पहुंच चुकी थी। दोनों के लिए शादी बहुत रोचक था क्योंकि, पहले के एक रिश्ते को नया नाम देना था। भाई की साली के साथ शक्तिनाथ की शादी देखने के लिए काफी संख्या में लोग भी मंदिर में जुटे थे।
गुरुवार की रात को शादी को लेकर चारों तरफ चहल-पहल थी। मंगलगीत गाये जा रहे थे। दूल्हा और दुल्हन को वरमाला के लिए एक साथ लाया गया। लेकिन, जैसे ही वरमाला की रस्म शुरू हुई, दूल्हा दर्द से तड़प उठा। वह दर्ज से चीखने लगा और जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा। वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए। दुल्हन भी रोने लगी तो परिजन उसे अलग ले गए। लोगों को कुछ समझ में आया। आनन फानन में उसे रक्सौल के अस्पताल में भर्ती कराया गया। शादी के जोड़े में मरीज को देख अस्पताल में भी लोग चौंक पड़े। इलाज के दौरान रात में ही उसकी मौत हो गई।
जानकारी मिलने पर शुक्रवार की सुबह में उसका शव भरवलिया स्थित दरवाजे पर पहुंचा गया तो पूरे गांव में मातम छा गया। अंतिम संस्कार की तैयारी के बीच परिवार की चीख पूरे वातावरण को गमगीन बना रही थी। उधर, लड़की का दुल्हन बनने का अरमान भी आंसुओं में बह रहा था।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें