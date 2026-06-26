वरमाला के दौरान दूल्हे की निकली चीख, तड़प-तड़प कर मौत; भाई की साली से हो रही थी शादी

वरमाला के लिए दूल्हा और दुल्हन साथ खड़े थे। तभी दूल्हा दर्द से तड़प कर गिर गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

बिहार के पूर्वी चंपारण में एक युवक की शादी से पहले तड़प-तड़प कर मौत हो गई। जिले के रामगढ़वा मंदिर में वरमाला से ठीक पहले ही दूल्हे की तबियत बिगड़ गई। आनन फानन में उसे रक्सौल के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसने अपने परिजनों के सामने दम तोड़ दिया। शादी की खुशियां मातम में बदल गई और शहनाई की जगह परिजनों के चित्कार से माहौल गमगीन हो उठा।

जानकारी के मुताबिक गुरुवार की दोपहर पश्चिम चंपारण के मझौलिया के सरिसवा बाजार के भरवलिया वार्ड-6 के शक्तिनाथ शर्मा (25) की शादी उसके बड़े भाई की साली से होनी थी। दोपहर एक बजे घर से बारात निकली। परिजनों व बारात के साथ वह रामगढ़वा मंदिर में पहुंचा। दुल्हन भी अपने रिश्तेदारों और संबंधियों के साथ पहुंच चुकी थी। दोनों के लिए शादी बहुत रोचक था क्योंकि, पहले के एक रिश्ते को नया नाम देना था। भाई की साली के साथ शक्तिनाथ की शादी देखने के लिए काफी संख्या में लोग भी मंदिर में जुटे थे।

गुरुवार की रात को शादी को लेकर चारों तरफ चहल-पहल थी। मंगलगीत गाये जा रहे थे। दूल्हा और दुल्हन को वरमाला के लिए एक साथ लाया गया। लेकिन, जैसे ही वरमाला की रस्म शुरू हुई, दूल्हा दर्द से तड़प उठा। वह दर्ज से चीखने लगा और जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा। वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए। दुल्हन भी रोने लगी तो परिजन उसे अलग ले गए। लोगों को कुछ समझ में आया। आनन फानन में उसे रक्सौल के अस्पताल में भर्ती कराया गया। शादी के जोड़े में मरीज को देख अस्पताल में भी लोग चौंक पड़े। इलाज के दौरान रात में ही उसकी मौत हो गई।