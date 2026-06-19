कंधे पर लदा दूल्हा, घुटने तक पानी में बाराती; पुल का एप्रोच नहीं तो शादी के लिए पैदल ही पार की नदी

किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में मेची नदी पर पुल का एप्रोच पथ नहीं होने पर शादी में जाने के लिए लोगों को पैदल ही नदी पर करनी पड़ी। बाराती घुटने तक पानी में चलते नजर आए, तो दूल्हे को एक शख्स ने अपने कंधे पर लाद दिया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है।

शादी का दिन हर शख्स के जीवन का सबसे यादगार पल होता है। सिर पर सेहरा, मन में नए जीवन के सपने और साथ में बारातियों का उत्साह। मगर बिहार के किशनगंज जिले से बारात की एक ऐसी तस्वीर आई है, जिसने सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ठाकुरगंज प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में एक दूल्हे को अपनी बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचने के लिए नदी पार करने में जिस मुश्किल का सामना करना पड़ा, उसने ग्रामीण क्षेत्र की बदहाल आधारभूत सुविधाओं की तस्वीर सबके सामने आ गई।

ठाकुरगंज के छैतल पंचायत स्थित वार्ड नंबर 09 दीगली गांव निवासी गुलाम दानिश की शादी 18 जून को इसी प्रखंड के दल्लेगांव पंचायत में तमिजुद्दीन की बेटी से हुई। दूल्हे और बारातियों में शादी का जबरदस्त उत्साह था, मगर लगातार हो रही बारिश और मेची नदी में बढ़े जलस्तर ने उनकी राह मुश्किल कर दी।

वीडियो वायरल मेची नदी पुल पर एप्रोच नहीं होने के कारण दूल्हे और बारातियों को नदी पार करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। नदी के पानी में कहीं दूल्हे के कपड़े खराब ना हो जाए, तो एक शख्स ने उसे अपने कंधे पर लाद दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। इसमें बाराती कमर तक पानी में पैदल चलते नजर आ रहे हैं।

शादी की खुशियों के बीच यह दृश्य लोगों को भावुक कर रहा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि हिन्दुस्तान अखबार नहीं करता है। वीडियो को देखकर लोग ग्रामीण इलाकों की समस्याओं पर चिंता जता रहे हैं।

बरसों से परेशान हैं लोग, बारिश में मरीजों को भी दिक्कत स्थानीय लोगों का कहना है कि मेची नदी पर पुल पर एप्रोच नहीं होने के कारण आसपास के गांवों के लोगों को सालों से इसी तरह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। स्कूली बच्चों से लेकर मरीजों और किसानों तक को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ता है। कई बार गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को भी चारपाई या कंधे के सहारे अस्पताल पहुंचाना पड़ता है।

क्षेत्र में आम है यह दृश्य ग्रामीणों के अनुसार, दूल्हे का कंधे पर बैठकर नदी पार करना कोई असाधारण घटना नहीं, बल्कि उस रोजमर्रा की मजबूरी की झलक है, जिसे इस इलाके के लोग वर्षों से झेल रहे हैं। उनका कहना है कि विकास के बड़े-बड़े दावों के बीच आज भी क्षेत्र के कई गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं।

पुल पर एप्रोज बनाने की मांग तेज वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने पुल पर एप्रोच निर्माण की मांग एक बार फिर तेज कर दी है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि दूल्हे की यह तस्वीर केवल सोशल मीडिया की चर्चा बनकर नहीं रह जाएगी, बल्कि उनकी वर्षों पुरानी मांग को पूरा कराने का माध्यम बनेगी।

सेहरे में सजा दूल्हा जब किसी के कंधा पर बैठकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, तब वह अनजाने में ही उस दर्द की कहानी कह रहा था, जिसे मेची किनारे बसे हजारों लोग हर बरसात में जीते हैं। यह दृश्य याद दिलाता है कि विकास की असली कसौटी शहरों की चमक नहीं, बल्कि उन गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है जहां आज भी लोगों को रास्ता नहीं, सहारा ढूंढ़ना पड़ता है।