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कंधे पर लदा दूल्हा, घुटने तक पानी में बाराती; पुल का एप्रोच नहीं तो शादी के लिए पैदल ही पार की नदी

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, राजीव सिन्हा, ठाकुरगंज (किशनगंज)
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किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में मेची नदी पर पुल का एप्रोच पथ नहीं होने पर शादी में जाने के लिए लोगों को पैदल ही नदी पर करनी पड़ी। बाराती घुटने तक पानी में चलते नजर आए, तो दूल्हे को एक शख्स ने अपने कंधे पर लाद दिया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। 

शादी का दिन हर शख्स के जीवन का सबसे यादगार पल होता है। सिर पर सेहरा, मन में नए जीवन के सपने और साथ में बारातियों का उत्साह। मगर बिहार के किशनगंज जिले से बारात की एक ऐसी तस्वीर आई है, जिसने सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ठाकुरगंज प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में एक दूल्हे को अपनी बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचने के लिए नदी पार करने में जिस मुश्किल का सामना करना पड़ा, उसने ग्रामीण क्षेत्र की बदहाल आधारभूत सुविधाओं की तस्वीर सबके सामने आ गई।

ठाकुरगंज के छैतल पंचायत स्थित वार्ड नंबर 09 दीगली गांव निवासी गुलाम दानिश की शादी 18 जून को इसी प्रखंड के दल्लेगांव पंचायत में तमिजुद्दीन की बेटी से हुई। दूल्हे और बारातियों में शादी का जबरदस्त उत्साह था, मगर लगातार हो रही बारिश और मेची नदी में बढ़े जलस्तर ने उनकी राह मुश्किल कर दी।

वीडियो वायरल

मेची नदी पुल पर एप्रोच नहीं होने के कारण दूल्हे और बारातियों को नदी पार करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। नदी के पानी में कहीं दूल्हे के कपड़े खराब ना हो जाए, तो एक शख्स ने उसे अपने कंधे पर लाद दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। इसमें बाराती कमर तक पानी में पैदल चलते नजर आ रहे हैं।

शादी की खुशियों के बीच यह दृश्य लोगों को भावुक कर रहा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि हिन्दुस्तान अखबार नहीं करता है। वीडियो को देखकर लोग ग्रामीण इलाकों की समस्याओं पर चिंता जता रहे हैं।

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बरसों से परेशान हैं लोग, बारिश में मरीजों को भी दिक्कत

स्थानीय लोगों का कहना है कि मेची नदी पर पुल पर एप्रोच नहीं होने के कारण आसपास के गांवों के लोगों को सालों से इसी तरह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। स्कूली बच्चों से लेकर मरीजों और किसानों तक को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ता है। कई बार गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को भी चारपाई या कंधे के सहारे अस्पताल पहुंचाना पड़ता है।

क्षेत्र में आम है यह दृश्य

ग्रामीणों के अनुसार, दूल्हे का कंधे पर बैठकर नदी पार करना कोई असाधारण घटना नहीं, बल्कि उस रोजमर्रा की मजबूरी की झलक है, जिसे इस इलाके के लोग वर्षों से झेल रहे हैं। उनका कहना है कि विकास के बड़े-बड़े दावों के बीच आज भी क्षेत्र के कई गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं।

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पुल पर एप्रोज बनाने की मांग तेज

वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने पुल पर एप्रोच निर्माण की मांग एक बार फिर तेज कर दी है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि दूल्हे की यह तस्वीर केवल सोशल मीडिया की चर्चा बनकर नहीं रह जाएगी, बल्कि उनकी वर्षों पुरानी मांग को पूरा कराने का माध्यम बनेगी।

सेहरे में सजा दूल्हा जब किसी के कंधा पर बैठकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, तब वह अनजाने में ही उस दर्द की कहानी कह रहा था, जिसे मेची किनारे बसे हजारों लोग हर बरसात में जीते हैं। यह दृश्य याद दिलाता है कि विकास की असली कसौटी शहरों की चमक नहीं, बल्कि उन गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है जहां आज भी लोगों को रास्ता नहीं, सहारा ढूंढ़ना पड़ता है।

(ठाकुरगंज से निज संवाददाता राजीव सिन्हा की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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