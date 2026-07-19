Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गाजियाबाद से बिहार आया दूल्हा, सात फेरे और मांग में सिंदूर के बाद दुल्हन फरार; पैसे-जेवर सब ले गई

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, गयाजी
Follow us on Google News
share

गाजियाबाद से एक शख्स बियाह करने के लिए बिहार आया। यहां उसने अपनी दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा और सात फेरे भी लिए। लेकिन अचानक उसकी दुल्हन फरार हो गई। हैरान कर देने वाली घटना गयाजी जिले की है। 

गाजियाबाद से बिहार आया दूल्हा, सात फेरे और मांग में सिंदूर के बाद दुल्हन फरार; पैसे-जेवर सब ले गई

बिहार में एक लड़की से शादी रचाने का सपना लिए एक शख्स गाजियाबाद से गयाजी जिले में आया। लेकिन यहां आने के बाद यह पता चला कि वो लुटेरी दुल्हन के चक्कर में पड़ गया है। लुटेरी दुल्हन पैसे-गहने सब कुछ लेकर फरार हो गई। यहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गांधी मोहल्ला में शादी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। गाजियाबाद से दुल्हन से शादी करने आए युवक के साथ कथित तौर पर ऐसा खेल हुआ कि सात फेरे लेने और मांग में सिंदूर भरने के कुछ घंटे बाद ही उसकी नई नवेली दुल्हन जेवर, नकदी और अन्य सामान लेकर फरार हो गई। पीड़ित रविंद्र कुमार की शिकायत पर मुफस्सिल थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

एजेंट के माध्यम से तय हुई थी शादी

पीड़ित रविंद्र कुमार ने पुलिस को बताया कि अलीगढ़ के एक व्यक्ति के माध्यम से उसकी मुलाकात एजेंट शकील से हुई थी। शकील उसे गया लेकर आया, जहां युवती और उसके कथित परिजनों से मुलाकात कराई गई। इसके बाद शादी तय हुई। पीड़ित का आरोप है कि शादी से पहले दुल्हन ने खरीदारी और मेकअप के नाम पर उससे रुपये लिए।

ठगी करने वाले गिरोह की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस को आशंका है कि मामला फर्जी पहचान के आधार पर शादी कर ठगी करने वाले गिरोह से जुड़ा हो सकता है। मुफस्सिल थानाध्यक्ष देवराज इंद्र ने बताया कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पूछताछ से मिले सुरागों के आधार पर फरार दुल्हन, एजेंट शकील और अन्य आरोपितों की तलाश में छापेमारी की जा रही है।

जेवर और नकदी लेकर फरार होने का आरोप

रविंद्र कुमार के अनुसार, शादी के दौरान दुल्हन को सोने का मंगलसूत्र, झुमके, चांदी की पायल और बिछिया दिए गए थे। शादी संपन्न होने के बाद एजेंट शकील ने पहचान पत्र की फोटोकॉपी कराने का बहाना बनाया और एक लाख रुपये नकद लेकर दुल्हन को बाइक पर बैठाकर चला गया। काफी देर बाद भी दोनों वापस नहीं लौटे तो खोजबीन शुरू की गई। दोनों के मोबाइल बंद मिले। पीड़ित ने आरोप लगाया कि विदाई से पहले शादी के वीडियो और मोबाइल से खींची गई तस्वीरें भी डिलीट करा दी गईं, ताकि कोई सबूत नहीं बच सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कथित बड़ी बहन और एक बिचौलिये को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Gaya Gaya News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।