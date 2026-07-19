गाजियाबाद से बिहार आया दूल्हा, सात फेरे और मांग में सिंदूर के बाद दुल्हन फरार; पैसे-जेवर सब ले गई

गाजियाबाद से एक शख्स बियाह करने के लिए बिहार आया। यहां उसने अपनी दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा और सात फेरे भी लिए। लेकिन अचानक उसकी दुल्हन फरार हो गई। हैरान कर देने वाली घटना गयाजी जिले की है।

बिहार में एक लड़की से शादी रचाने का सपना लिए एक शख्स गाजियाबाद से गयाजी जिले में आया। लेकिन यहां आने के बाद यह पता चला कि वो लुटेरी दुल्हन के चक्कर में पड़ गया है। लुटेरी दुल्हन पैसे-गहने सब कुछ लेकर फरार हो गई। यहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गांधी मोहल्ला में शादी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। गाजियाबाद से दुल्हन से शादी करने आए युवक के साथ कथित तौर पर ऐसा खेल हुआ कि सात फेरे लेने और मांग में सिंदूर भरने के कुछ घंटे बाद ही उसकी नई नवेली दुल्हन जेवर, नकदी और अन्य सामान लेकर फरार हो गई। पीड़ित रविंद्र कुमार की शिकायत पर मुफस्सिल थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

एजेंट के माध्यम से तय हुई थी शादी पीड़ित रविंद्र कुमार ने पुलिस को बताया कि अलीगढ़ के एक व्यक्ति के माध्यम से उसकी मुलाकात एजेंट शकील से हुई थी। शकील उसे गया लेकर आया, जहां युवती और उसके कथित परिजनों से मुलाकात कराई गई। इसके बाद शादी तय हुई। पीड़ित का आरोप है कि शादी से पहले दुल्हन ने खरीदारी और मेकअप के नाम पर उससे रुपये लिए।

ठगी करने वाले गिरोह की तलाश में जुटी पुलिस पुलिस को आशंका है कि मामला फर्जी पहचान के आधार पर शादी कर ठगी करने वाले गिरोह से जुड़ा हो सकता है। मुफस्सिल थानाध्यक्ष देवराज इंद्र ने बताया कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पूछताछ से मिले सुरागों के आधार पर फरार दुल्हन, एजेंट शकील और अन्य आरोपितों की तलाश में छापेमारी की जा रही है।