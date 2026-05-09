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हमरा बबुनी के गोड़वा पर गिर गईल गीत सुन तमतमा गया दूल्हा, बिन फेरे के ही लौटी बारात

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, रसूलपुर (छपरा)
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शादी की रस्म के लिए दूल्हा मंडप में आया, लेकिन सिंदूर दान के ठीक पहले शिलारोहण रस्म करने से दूल्हे ने इनकार कर दिया। इस रस्म के लिए महिलाओं ने पारंपरिक गीत ‘गिर गईल ए दूल्हा गिर गइल, हमरा बबुनी के गोड़वा पर गिर गईल' गाना शुरू किया तो दूल्हा और तमतमा गया।

हमरा बबुनी के गोड़वा पर गिर गईल गीत सुन तमतमा गया दूल्हा, बिन फेरे के ही लौटी बारात

बिहार के सारण जिले के रसूलपुर से शुक्रवार को गई बारात ‘गिर गईल ए दूल्हा गिर गइल, हमरा बबुनी के गोड़वा पर गिर गईल’ गीत सुन कर खीझे दूल्हे की वजह से वापस लौट गई। दुल्हन की पैर छुआई रस्म नहीं करने पर दूल्हे और उसके साथियों को बंधक भी बनना पड़ा। दूल्हे को लड़की वालों द्वारा बंधक बनाया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है।

कहा जा रहा है कि रसूलपुर पंचायत के धानाडीह गांव से बारात योगिया गांव गई थी। बारात लगी, जयमाला हुई, बरनेत भी हुआ। शादी की रस्म के लिए दूल्हा मंडप में आया, लेकिन सिंदूर दान के ठीक पहले शिलारोहण रस्म करने से दूल्हे ने इनकार कर दिया। इस रस्म में दूल्हे द्वारा दुल्हन का पैर पत्थर के लोढ़े के साथ छुआ जाता है।

साथ ही इस रस्म के लिए महिलाओं ने पारंपरिक गीत ‘गिर गईल ए दूल्हा गिर गइल, हमरा बबुनी के गोड़वा पर गिर गईल, सध गईले ए दूल्हा सध गईले हमरा बाबूजी के तिलक देहल सध गईले’ गाना शुरू किया तो दूल्हा और खीझ गया और यह रस्म करने से इनकार कर दिया। पंडित आदि किसी के समझाने पर भी दूल्हा नहीं माना।

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इधर, दुल्हन पक्ष भी इस रस्म को कराने पर अड़ गया। फिर नोकझोंक होने लगी। बात इतनी बढ़ी कि माहौल तनावपूर्ण हो गया। ग्रामीणों ने दूल्हे को बंधक बना लिया। शादी की तैयारियों में हुए खर्च को लौटाने की मांग की जाने लगी। ग्रामीणों ने दूल्हे और उसके कुछ करीबियों को एक कमरे में बंधक बना लिया। उधर, मामले को सुलझाने के लिए पंचायत बैठी, लेकिन कोई हल नहीं निकला और अंततः बारात बैरंग लौट गई।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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